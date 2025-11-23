Language
    कौन है हिज्बुल्लाह का टॉप लीडर हेथम तबातबाई? जिसे इजरायल ने बेरूत में बनाया निशाना

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:51 PM (IST)

    इजरायल ने बेरूत में हिज्बुल्लाह के शीर्ष नेता हेथम तबातबाई को निशाना बनाया, जो दक्षिणी लेबनान में संगठन के संचालन का नेतृत्व कर रहा था और इजरायल के खिलाफ हमलों की योजना में शामिल था। इजरायल का मानना है कि तबातबाई की मौत से हिज्बुल्लाह की सैन्य क्षमता कमजोर होगी। हिज्बुल्लाह ने तबातबाई की मौत की पुष्टि की है और बदला लेने की बात कही है।

    हिज्बुल्लाह का टॉप लीडर हेथम तबातबाई पर इजरायल का हमला। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत में हिज्बुल्लाह के टॉप लीडर हेथम तबातबाई को मारने के लिए हमला किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि IDF ने बेरूत के बीचों-बीच हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को टारगेट करके हमला किया, जो ऑर्गनाइजेशन को बनाने और फिर से हथियारबंद करने का काम कर रहे थे।

    टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, तबातबाई, जो हिज्बुल्लाह के असल चीफ ऑफ स्टाफ हैं, सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के बाद दूसरे नंबर के लीडर हैं।

    हिज्बुल्लाह ने अपने एक टॉप लीडर को टारगेट करके किए गए हमले की पुष्टि की, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई।

    यह हमला रेड लाइन पार करने जैसा- हिज्बुल्लाह

    न्यूज एजेंसी AFP ने हिज्बुल्लाह के अधिकारी महमूद कोमाती के हवाले से कहा, "निशाना साफ तौर पर एक अहम आदमी को बनाया गया था, और नतीजे पता नहीं हैं। यह हमला "एक नई रेड लाइन पार करता है"।

    लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 21 लोग घायल हो गए, जिससे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के किनारे धुआं निकल गया और दक्षिणी बेरूत के भीड़भाड़ वाले इलाके में मलबा बिखर गया।

    न्यूज एजेंसी AP ने हिज्बुल्लाह के सांसद अली अम्मार के हवाले से कहा, "यह निश्चित रूप से एक आम इलाका है और यहां किसी भी मिलिट्री की मौजूदगी नहीं है, खासकर वह इलाका जहां हम खड़े हैं।"

    हिज्बुल्लाह आतंकवादी पर सटीक हमला किया- IDF

    हमले की पुष्टि करते हुए, इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि उन्होंने बेरूत में एक खास हिज्बुल्लाह आतंकवादी पर सटीक हमला किया।

    राजधानी के दक्षिण में यह हमला 5 जून के बाद बेरूत पर पहला हमला है, जब इजरायल ने कहा था कि उसने हिज्बुल्लाह की एक ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था। यह दक्षिणी शहर ऐता अल-शाब पर पहले हुए हमले के बाद हुआ है, जिसमें लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

    (समाचार एजेंसी एएफपी के इनपुट के साथ)

     