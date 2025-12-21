'पीढ़ी दर पीढ़ी हम...', भारत विरोधी नेता हादी के अंतिम संस्कार में यूनुस का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जमकर प्रदर्शन हुए। भीड़ ने बड़ी संख्या में राजधानी ढाका में हिंसा और प्रदर्शन किया। शनिवार को भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी का जनाजा निकाला गया। इस जनाजे में भारी संख्या में लोग उमड़े।

इस बीच भीड़ को संबोधित करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी के आदर्शों पर चलने का वादा किया। हादी के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ बता दें कि हादी के जनाजे में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए यूनुस ने हादी के सपने को पूरा करने और उसे पीढ़ियों तक आगे ले जाने का भी भरोसा दिलाया।

बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के हवाले से यूनुस ने कहा कि उस्मान हादी सभी के दिलों में हैं, जब तक बांग्लादेश रहेगा, वह सभी के दिलों में ही रहेंगे। जोर देते हुए यूनुस ने कहा कि कोई भी तुमको वहां से नहीं हटा सकता है। आज लाखों लोग लहरों की तरह इकट्ठा हुए हैं, जबकि पूरे बांग्लादेश में करोड़ों लोग और विदेश में रहने वाले बांग्लादेशी बादी के बारे में सुनने के लिए इस पल का इंतजार कर रहे हैं।

यूनुस ने कहा- हादी के वादों को पूरा करेंगे यूनुस ने कहा कि हम वादा करने आए हैं कि तुमने (हादी) हमसे जो कहा, हम उसे पूरा करेंगे। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग इस वादे को पूरा करेंगे।

मोहम्मद यूनुस ने हादी के राजनीति के तरीके को याद किया और बताया कि लोगों ने उसकी कितनी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि इंसानियत के लिए आपका प्यार, लोगों के साथ रहने और बातचीत करने का आपका तरीका तथा आपका राजनीति नजरिया हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है।