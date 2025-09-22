France Gen-Z Protest: लीमा में दीना के खिलाफ जेन जी का विद्रोह, फेंके गए पत्थर और पुलिस के साथ झड़प
नेपाल के बाद फ्रांस में जेनरेशन जेड सड़कों पर उतरा है। लीमा में भ्रष्टाचार अपराध और पेंशन सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। जेनरेशन जेड नामक एक ग्रुप ने पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यकारी और कांग्रेस भवन तक पहुंचने की कोशिश की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के बाद फ्रांस में जेनरेशन जेड (जेन जी) सड़कों पर उतर आए हैं। लीमा में सैकड़ों लोगों ने भ्रष्टाचार, अपराध और पेंशन सुधारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की ओर से आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थर फेंकने की वजह से झड़पें हुईं।
यह विरोध प्रदर्शन जेनरेशन जेड नाम के एक ग्रुप की ओर से पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे की सरकार के खिलाफ बुलाया गया था। उनके खिलाफ सामाजिक अशांति की व्यापक लहर चल रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच लगभग 500 लोग शहर में एकत्र हुए।
प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है?
अगर फ्रांस24 की रिपोर्ट की मानें तो एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "आज लोकतंत्र पहले से कम है। यह और भी बदतर होता जा रहा है। डर की वजह से, जबरन वसूली की वजह से।" इस बीच एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है क्योंकि उसके पास जनादेश नहीं है।
कई अधिकारी घायल
लीमा में प्रदर्शनकारियों की ओर से कार्यकारी और कांग्रेस भवन तक पहुंचने की कोशिश के बाद संघर्ष छिड़ गया। पुलिस के अनुसार, झड़पों में कम से कम तीन अधिकारी घायल हुए हैं।
इस सप्ताह पारित विधानमंडल के अनुसार, युवा वयस्कों को निजी पेंशन फंड में शामिल होना होगा भले ही उनमें से कई को अस्थिर कार्य वातावरण का सामना करना पड़ रहा हो।
