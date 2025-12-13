Language
    'रूस ने साइबर हमले और चुनाव में हस्तक्षेप किया', जर्मनी का बड़ा आरोप

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:29 AM (IST)

    जर्मनी ने रूस पर साइबर हमलों और फरवरी में हुए संसदीय चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आधिकारिक आरोप लगाया है। जर्मन अधिकारियों का कहना है कि ...और पढ़ें

    जर्मनी ने रूस पर साइबर हमले और चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया (सांकेतिक तस्वीर)

    एएफपी, बर्लिन। जर्मनी ने रूस पर साइबर हमलों और फरवरी में हुए संसदीय चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आधिकारिक आरोप लगाया है। जर्मन अधिकारियों का कहना है कि रूसी सैन्य खुफिया सेवा (जीआरयू) द्वारा संचालित हैकर समूह एपीटी28 ने अगस्त 2024 में जर्मन हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाया था। हालांकि रूस ने इन आरोपों को "बेतुका" और "बेबुनियाद" बताकर खारिज कर दिया है।

    जर्मन अधिकारियों ने कहा कि रूसी सैन्य खुफिया सेवा (जीआरयू) द्वारा संचालित हैकर समूह एपीटी28 (जिसे फैंसी बियर के नाम से भी जाना जाता है) ने अगस्त 2024 में जर्मन हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के खिलाफ साइबर हमला किया था।

    रूस पर 'स्टॉर्म 1516' अभियान के माध्यम से फरवरी के संघीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया, जिसमें डीपफेक छवियों और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके समाज को विभाजित करने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कमजोर करने का उद्देश्य था।