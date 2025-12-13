'रूस ने साइबर हमले और चुनाव में हस्तक्षेप किया', जर्मनी का बड़ा आरोप

एएफपी, बर्लिन। जर्मनी ने रूस पर साइबर हमलों और फरवरी में हुए संसदीय चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आधिकारिक आरोप लगाया है। जर्मन अधिकारियों का कहना है कि रूसी सैन्य खुफिया सेवा (जीआरयू) द्वारा संचालित हैकर समूह एपीटी28 ने अगस्त 2024 में जर्मन हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाया था। हालांकि रूस ने इन आरोपों को "बेतुका" और "बेबुनियाद" बताकर खारिज कर दिया है।

