'हर 10 मिनट पर लेता है स्क्रीनशॉट', Gen Z एम्प्लॉई ने बताई कॉर्पोरेट सेक्टर की हैरान करने वाली सच्चाई

एक नए कर्मचारी ने कॉर्पोरेट ऑफिस के वर्क कल्चर पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि ऑफिस लैपटॉप में टाइम-ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो हर 10 मिनट में स्क्रीन रिकॉर्ड करता है और देखी जाने वाली वेबसाइटों पर नज़र रखता है। कर्मचारी की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में कॉर्पोरट ऑफिस का वर्क कल्चर कितना खतरनाक होता जा रहा है, इस पर एक Gen Z कर्मचारी ने खुलकर बात की है. हाल ही में कॉलेज से निकलने के बाद कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करने आए एक व्यक्ति ने उसके ऑफिस लैपटॉप के बारे में हैरान करने वाली सच्चाई बताई।

शख्स ने बताया कि उसके ऑफिस लैपटॉप में टाइम-ट्रैकिंग करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, जो उसके द्वारा देखी जाने वाली हर वेबसाइटों पर नज़र रखता है, यहां तक ​​कि हर 10 मिनट में उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड भी करता है।

लैपटॉप से कर्मचारी की होती है निगरानी टिम ली ने टिकटॉक पर इस नजर रखने वाले सॉफ़्टवेयर को बेहद निराशाजनक बताया। अपने एक वायरल हो रहे वीडियो में, उन्होंने कहा कि, 'वे जानते हैं कि उनकी कंपनी ने इस सॉफ़्टवेयर को क्यों किया? लेकिन वे भविष्य में वर्क प्लेस की उत्पादकता और ट्रैकिंग पर इसके प्रभावों को लेकर परेशान हैं. '

हर 10 मिनट पर लेता है स्क्रीनशॉट ली ने अपने टिकटॉक वीडियो में बताया, "मैं घर से काम करता हूं, मेरे बॉस ने अभी-अभी टाइम ट्रैकिंग शुरू की है। वह हर 10 मिनट में स्क्रीनशॉट लेता है, मेरी माउस एक्टिविटी पर नजर रखता है, कीबोर्ड एक्टिविटी, मेरे द्वारा देखे जाने वाले URL को ट्रैक करता है साथ मैं किसी काम में कितना समय लेता हूं, इस पर भी नज़र रखता है।"