    G-20: जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के उद्यमियों से मिले पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने का आह्वान किया। 

    जोहान्सबर्ग भारतीय मूल के उद्यमियों से मिले पीएम मोदी (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, जोहान्सबर्ग। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने का आह्वान किया।

     पीएम मोदी एक्स पर दी मुलाकात की जानकारी

    जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों के साथ "सार्थक बातचीत" हुई और उन्होंने फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा उपकरण आदि क्षेत्रों में अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बात की।

    हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया- पीएम

    उन्होंने कहा कि मैंने उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने तथा हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की, जो विभिन्न सामुदायिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की गति को बनाए रखें।

    उन्होंने कहा कि मैंने उनसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों के बीच योग, आयुर्वेद जैसी प्रथाओं सहित भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए भी कहा।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की विरासत से जोड़ने में मदद करने के उनके प्रयासों की भी सराहना की।

    पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात की

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जोहान्सबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीस से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने रक्षा एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार एवं निवेश तथा लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग में प्रगति का जायजा लिया।

    जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बानीज से मुलाकात की।

    रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे संबंधों में पर्याप्त गहराई और विविधता पर संतोष व्यक्त किया।

    उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने रक्षा एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग में प्रगति का जायजा लिया तथा इन क्षेत्रों और नए क्षेत्रों में बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

    जायसवाल ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता जताई। अल्बानीज ने हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की, जिसमें कई भारतीय मारे गए थे।