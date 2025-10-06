Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैक्रों के सहयोगी रोलैंड लेस्क्योर फ्रांस के नए वित्त मंत्री नियुक्त, सामने ये है चुनौती

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    फ्रांस में इमैनुएल मैक्रों के सहयोगी रोलैंड लेस्क्योर को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु की सरकार में पूर्व वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर को रक्षा मंत्री बनाया गया है। लेस्क्योर और प्रधानमंत्री के सामने बजट पर समझौता कराने की चुनौती है। लेकोर्नु ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है लेकिन संसद में विरोध के कारण सरकार का कार्यकाल छोटा हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फ्रांस के वित्त मंत्री बनाए गए रोलैंड लेस्क्योर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के करीबी सहयोगी रोलैंड लेस्क्योर को प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के नेतृत्व वाली नई सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। कई प्रमुख मंत्री पदों पर बरकरार रखे गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वामपंथी पृष्ठभूमि वाले लेस्क्योर और उनके प्रधानमंत्री के सामने अब वर्ष के अंत तक संसद में बजट पर समझौता कराने की चुनौती है। बजट वार्ता लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि त्रिशंकु संसद में तीन वैचारिक रूप से विरोधी गुटों के बीच समझौते की आवश्यकता है।

    वेल्थ टैक्स का रखा प्रस्ताव

    समाजवादियों का दिल जीतने के लिए लेकोर्नु ने वामपंथियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग के अनुरूप वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है, जबकि कंपनियों और नौकरियों की रक्षा के लिए व्यवसाय मालिकों की संपत्ति को इस टैक्स से बाहर रखा है। उन्होंने बिना मतदान के संसद में बजट पारित कराने के लिए विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने से भी इन्कार कर दिया है।

    छोटा हो सकता है कार्यकाल

    प्रधानमंत्री लेकोर्नु की नई अल्पमत सरकार का कार्यकाल छोटा होने के आसार हैं, क्योंकि उसे संसद में जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल असेंबली में मैक्रों के वामपंथी विरोधी अविश्वास प्रस्ताव के जरिये लेकोर्नु को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, मरीन ले पेन की अति-दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी जल्द ही चुनाव कराने की मांग कर रही है।

    यह भी पढ़ें- भारत-फ्रांस के बीच एयर स्टाफ वार्ता का सफल आयोजन, दोनों देशों का रक्षा साझेदारी की मजबूती पर जोर