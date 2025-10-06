मैक्रों के सहयोगी रोलैंड लेस्क्योर फ्रांस के नए वित्त मंत्री नियुक्त, सामने ये है चुनौती

फ्रांस में इमैनुएल मैक्रों के सहयोगी रोलैंड लेस्क्योर को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु की सरकार में पूर्व वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर को रक्षा मंत्री बनाया गया है। लेस्क्योर और प्रधानमंत्री के सामने बजट पर समझौता कराने की चुनौती है। लेकोर्नु ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है लेकिन संसद में विरोध के कारण सरकार का कार्यकाल छोटा हो सकता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के करीबी सहयोगी रोलैंड लेस्क्योर को प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के नेतृत्व वाली नई सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। कई प्रमुख मंत्री पदों पर बरकरार रखे गए हैं।

वामपंथी पृष्ठभूमि वाले लेस्क्योर और उनके प्रधानमंत्री के सामने अब वर्ष के अंत तक संसद में बजट पर समझौता कराने की चुनौती है। बजट वार्ता लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि त्रिशंकु संसद में तीन वैचारिक रूप से विरोधी गुटों के बीच समझौते की आवश्यकता है।

वेल्थ टैक्स का रखा प्रस्ताव समाजवादियों का दिल जीतने के लिए लेकोर्नु ने वामपंथियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग के अनुरूप वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है, जबकि कंपनियों और नौकरियों की रक्षा के लिए व्यवसाय मालिकों की संपत्ति को इस टैक्स से बाहर रखा है। उन्होंने बिना मतदान के संसद में बजट पारित कराने के लिए विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने से भी इन्कार कर दिया है।