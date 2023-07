France Riots: फ्रांस में नहीं थम रहा दंगाइयों का आतंक, पेरिस में मेयर के घर घुसा दी कार; पत्नी और बच्चा घायल

France Riots फ्रांस में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक किशोर की पुलिसकर्मी द्वारा हत्या के बाद से फैली हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके है। इस बीच प्रदर्शनकारी और हिंसक होते जा रहे हैं। आज उनमें से कुछ ने पेरिस के मेयर के घर कार तक घुसा दी। हिंसा में अब तक 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

France Riots फ्रांस में आज भी हिंसा जारी।

पेरिस, एजेंसी। France Riots फ्रांस में पांचवें दिन भी हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक किशोर की पुलिसकर्मी द्वारा हत्या के बाद से फैली हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके है। इस बीच प्रदर्शनकारी और हिंसक होते जा रहे हैं। पेरिस के मेयर के घर घुसा दी कार फ्रांस में प्रदर्शनकारी अपने आपे से बाहर हो रहे हैं। आज उनमें से कुछ ने पेरिस के मेयर के घर कार तक घुसा दी।दंगाइयों ने पेरिस के दक्षिण में एक शहर के मेयर के घर में एक कार घुसा दी, जिससे उनकी पत्नी और उनका एक बच्चा घायल हो गया। एल'हे-लेस-रोज़ेस शहर के मेयर विंसेंट जीनब्रून ने ट्वीट कर बताया कि जब उनका परिवार सो रहा था, तब प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने की कोशिश की और उनके घर में एक कार घुसा दी। मेयर बोले- डरावनी थी रात मेयर ने ट्वीट कर कहा, पिछली रात डरावनी और अपमानजनक स्थिति को दिखाने वाली थी, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। दंगाइयों द्वारा मेरे घर में कार घुसाने से मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा घायल हो गए हैं। यह हत्या का प्रयास कायरता को दिखाता है। पूरे फ्रांस में अराजकता की पांचवीं रात बता दें कि यह घटना पूरे फ्रांस में अराजकता की पांचवीं रात को हुई, जहां दंगाइयों ने कारों में आग लगा दी, बुनियादी ढांचे पर हमला किया और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की।

Edited By: Mahen Khanna