फ्रांस में राजनीतिक संकट: बच गई मैक्रो की सरकार, PM लेकोर्नु के खिलाफ सदन में दो अविश्वास प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस में सामने आया नया राजनीतिक संकट फिलहाल टल गया है। दरअसल, प्रधानमंत्री सेबेस्टियनलेकोर्नू के खिलाफ गुरुवार को लाए गए दो अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। इसके कारण एक और सरकार गिरने से बच गई। राष्ट्रपति इमैनुएलमैक्रों को राष्ट्रीय बजट पर अभी और कठिन लड़ाई लड़नी है।

अविश्वास प्रस्ताव खारिज, मैक्रों सरकार बची तात्कालिक खतरा भले कम हो गया हो, लेकिन मूल समस्या अब भी केंद्र में है। यूरोजोन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब भी एक विभाजित संसद में अल्पमत सरकार द्वारा संचालित है, जहां किसी भी एक गुट या पार्टी को बहुमत नहीं है। अब हर बड़ा कानून आखिरी मिनट के सौदों पर निर्भर करता है और अगली परीक्षा एक व्यय योजना की है, जिसे साल के अंत से पहले पारित करना है।