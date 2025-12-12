नेपाल में संविधान संशोधन के लिए रूपरेखा तैयार, जेन-जी नेताओं और सरकार के बीच कई बिंदुओं पर बनी सहमति

आइएएनए, काठमांडू। नेपाल में अंतरिम सरकार जेन-जेड के आंदोलनकारी नेताओं के साथ बनी सहमति के आधार पर जल्द ही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस सुधार का उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में सरकार और सरकारी पदों पर हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगा।

संविधान संशोधन के ¨बदुओं पर जेन-जेड (युवाओं) के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कई बैठकों के बाद बुधवार रात सहमति बनी। जल्द ही उच्चस्तरीय संविधान संशोधन संस्तुति आयोग गठित होगा। आयोग में सरकार, जेन-जेड के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और समाज के कई वर्गों के लोग होंगे। यह आयोग जेन-जेड की आकांक्षाओं के अनुरूप संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए अपनी संस्तुतियां देगा। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोई विशेष लाभ न होने से गुस्साए लाखों छात्र अगस्त में सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने केपी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनवाई थी।