US Shooting: अमेरिका के स्कूल में फुटबॉल मैच के बाद गोलीबारी, चार लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिसिसिपी में फुटबॉल मैच के बाद जश्न के दौरान गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं।

शहर के मेयर जान ली ने शनिवार को कहा कि मिसिसिपी के लेलैंड में शुक्रवार देर रात चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक दर्जन घायल हो गए है।

मैच देखने के बाद लोग मेन स्ट्रीट के पास एकत्र हुए, जहां आधी रात के आसपास गोलीबारी हुई। गोलीबारी की वजह स्पष्ट नहीं है। मेयर ने कहा, हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गोलीबारी किसने की।