    US Shooting: अमेरिका के स्कूल में फुटबॉल मैच के बाद गोलीबारी, चार लोगों की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:57 PM (IST)

    मिसिसिपी के लेलैंड में एक फुटबॉल मैच के बाद जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना शुक्रवार देर रात हुई जब लोग मैच देखने के बाद मेन स्ट्रीट के पास जमा हुए थे। गोलीबारी का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, और अधिकारी हमलावरों की तलाश कर रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, और मिसिसिपी जांच ब्यूरो मामले की जांच में मदद कर रहा है।

    मिसिसिपी में फुटबॉल मैच के बाद गोलीबारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिसिसिपी में फुटबॉल मैच के बाद जश्न के दौरान गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं।

     

    शहर के मेयर जान ली ने शनिवार को कहा कि मिसिसिपी के लेलैंड में शुक्रवार देर रात चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक दर्जन घायल हो गए है।

    मैच देखने के बाद लोग मेन स्ट्रीट के पास एकत्र हुए, जहां आधी रात के आसपास गोलीबारी हुई। गोलीबारी की वजह स्पष्ट नहीं है। मेयर ने कहा, हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गोलीबारी किसने की।

    घायलों का चल रहा इलाज

    मृतक के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। मिसिसिपी जांच ब्यूरो ने शनिवार को बयान में कहा कि वह जांच में मदद कर रहा है।