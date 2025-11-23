ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो गिरफ्तार, जांच एजेंसियों को इस का है शक

एपी, साओ पाउलो। ब्राजील की संघीय पुलिस ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को इस संदेह में गिरफ्तार कर लिया कि वह तख्तापलट के प्रयास के लिए 27 साल की जेल की सजा से बचने और भागने की साजिश रच रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक लंबे और विभाजनकारी आपराधिक मुकदमे के अंतिम चरण में एक नाटकीय और अप्रत्याशित मोड़ में, संघीय एजेंटों ने शनिवार तड़के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आदेश के तहत बोल्सोनारो के घर में प्रवेश किया और गिरफ्तार कर लिया ताकि पूर्व राष्ट्रपति को राजधानी ब्रासीलिया में देश की संघीय पुलिस के मुख्यालय में ले जाया जा सके।

2022 में राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा से हार के बाद बोल्सोनारो द्वारा राष्ट्रपति पद बचाए रखने की कोशिश से जुड़े मामले की निगरानी कर रहे न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर डी मोरेस ने यह कहते हुए पूर्व-गिरफ्तारी का आदेश दिया कि शनिवार रात 12:08 बजे दक्षिणपंथी नेता के टखने के मॉनिटर का उल्लंघन किया गया था।

70 वर्षीय बोल्सोनारो, जो घर में नजरबंद थे, उनको भागने का खतरा मानते हुए यह डिवाइस पहनने का आदेश दिया गया था। उनके सहयोगी एंड्रीली सिरिनो ने एसोसिएटेड प्रेस को पुष्टि की कि गिरफ्तारी शनिवार सुबह लगभग 6 बजे हुई।