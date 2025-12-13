बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखा; 17 साल बाद लंदन से देश लौटेगा बेटा

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। चिकित्सा बोर्ड के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ शाहबुद्दीन तालुकदार द्वारा गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, ''उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऑक्सीजन का स्तर गिर गया है और कार्बन डाइआक्साइड का स्तर बढ़ गया है।''

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बयान में कहा गया है कि 80 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री का पहले ''हाई फ्लो नेजल कैनुला और बीआइपीएपी सपोर्ट'' से इलाज किया जा रहा था, लेकिन कोई सुधार न होने पर उनके फेफड़ों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को आराम देने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया 23 नवंबर से कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज करा रही हैं। बयान में कहा गया है कि तीन बार की प्रधानमंत्री खालिदा जिया को स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा चौबीसों घंटे चिकित्सा निगरानी में रखा गया है, क्योंकि उनके कई महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर दबाव बना हुआ है।