विदेश मंत्री जयशंकर आसियान शिखर सम्मेलन के लिए लाओस पहुंचे, भारत के लिए क्यों अहम है यह बैठक?

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पहले एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जयशंकर 25 से 27 जुलाई तक वियनतियाने, लाओ पीडीआर में रहेंगे, जहां वह आसियान ढांचे के तहत आसियान-भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) के प्रारूप में विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेंगे।

Arrived in Vientiane, Laos to take part in the ASEAN-mechanism meetings.



Look forward to further deepen India's ties with ASEAN as we mark a decade of Act East Policy. pic.twitter.com/bE1haSqDF9