अफगानिस्तान लौट 12 हजार से अधिक शरणार्थी, पाक-इरान ने जबरन निकाला बाहर
ईरान और पाकिस्तान से 12,000 से अधिक अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजा गया। तालिबान के अनुसार, 2194 परिवार रविवार को लौटे। पाकिस्तान में शरणार्थियों को कठोर परिस्थितियों में रखा गया था। वे निमरोज, कंधार, हेलमंद, हेरात और नंगरहार के रास्तों से लौटे। 1609 परिवारों को उनके घरों तक पहुंचाया गया और अन्य को सहायता दी गई। शरणार्थियों ने पाकिस्तान में दमनकारी कार्रवाई पर चिंता जताई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान और पाकिस्तान से रविवार को 12,000 से अधिक अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजा गया। अफगानिस्तान तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने प्रवासियों के मुद्दों को देखने वाले उच्चायोग की रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि रविवार को 2194 परिवार, जिनमें 12,666 लोग शामिल थे, घर लौटे।
टोलो न्यूज ने पाकिस्तान में एक अफगान शरणार्थी अतीकुल्लाह मंसूर के हवाले से कहा, ''बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को 15 दिनों से अधिक समय से पाकिस्तानी हिरासत केंद्रों में रखा गया है, जहां वे बेहद कठोर परिस्थितियों में रह रहे हैं।''
12,000 से अधिक अफगान शरणार्थी निर्वासित
फितरत ने कहा कि अफगान शरणार्थी निमरोज में पुल-ए-अब्रेसहम, कंधार में स्पिन बोल्डक, हेलमंद में बहरामचा, हेरात में इस्लाम कला क्रॉसिंग और नंगरहार में तोरखम क्रॉसिंग के जरिए वापस लौटे। उन्होंने कहा कि 1609 अफगान शरणार्थी परिवारों, जिनमें 10,533 लोग शामिल हैं, को उनके गृह क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। वहीं, 1966 अन्य को मानवीय सहायता प्रदान की गई है।
अफगानिस्तान लौट निर्वासित शरणार्थी
ईरान और पाकिस्तान से शनिवार को जबरन निर्वासित किए जाने के बाद 12,455 अफगान शरणार्थी भी अफगानिस्तान लौट आए हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में शरणार्थियों ने पाकिस्तान में चल रही दमनकारी कार्रवाई के बीच बढ़ती चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफगान शरणार्थियों की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को घर या दुकान किराए पर देने पर अपराधी माना जाएगा।
(न्यूज एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।