फ्रांस में पहली बार किसी महिला को मिला आजीवन कारावास, इस मामले में सुनाई इतनी कठोर सजा

न्यूयॉर्क टाइम्स, पेरिस। पेरिस की एक अदालत ने शुक्रवार को एक अल्जीरियाई महिला को 12 वर्षीय स्कूली छात्रा लोला डेविएट के यौन उत्पीड़न, यातना और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उसकी हत्या ने तीन साल पहले फ्रांस को झकझोर कर रख दिया था और अप्रवासी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया था। 27 वर्षीय दहबिया बेनकिरेड आजीवन कारावास की सजा पाने वाली फ्रांस की पहली महिला हैं।

मृत्युदंड को 1981 में समाप्त किए जाने के बाद से यह फ्रांस में सबसे कठोर सजा है। आजीवन कारावास केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही दिया जाता है। फ्रांसीसी कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा को बहुत सख्त शर्तों के तहत 30 वर्ष के बाद समायोजित किया जा सकता है।