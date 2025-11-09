काठमांडू एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन ठप, बिजली की समस्या के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक
काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को रनवे की प्रकाश व्यवस्था में समस्या आने के बाद उड़ान संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। शाम लगभग 5:30 बजे उत्पन्न हुई यह समस्या लगभग चार घंटे बाद ठीक हो गई। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परिचालन स्थानीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू हो गया। समस्या का सटीक कारण सामने नहीं आया है।
शाम लगभग 5:30 बजे उत्पन्न हुई यह समस्या लगभग चार घंटे बाद ठीक हो गई। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परिचालन स्थानीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू हो गया। समस्या का सटीक कारण सामने नहीं आया है।
बिजली की समस्या के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों के उड़ान भरने और उतरने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस एयरपोर्ट के प्रवक्ता रिंजी शेरपा के अनुसार, इस समस्या के कारण दो घरेलू और तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया।
कतर एयरवेज की उड़ान को ढाका, कोरियन एयर की उड़ान दिल्ली और फ्लाई दुबई की उड़ान को लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया। बुद्ध एयर की दो घरेलू उड़ानों को नेपाल के अन्य क्षेत्रीय हवाईअड्डों की तरफ डायवर्ट किया गया।
