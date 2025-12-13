Language
    ढाका में 12 मंजिला इमारत में लगी आग, सुरक्षित निकाले गए 42 लोग

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    शनिवार सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बाबू बाजार इलाके की एक 12 मंजिला इमारत में आग लग गई। जबल-ए-नूर टावर नामक इमारत से 42 लोगों को सुरक्षित निका ...और पढ़ें

    ढाका में 12 मंजिला इमारत में लगी आग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार सुबह एक 12 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और 42 लोगों को सुरक्षित रूप से इमारत से बाहर निकाल लिया गया।

    कहां हुई घटना?

    यह घटना ढाका के बाबू बाजार इलाके स्थित जबल-ए-नूर टावर की है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग की सूचना मिलने पर 18 दमकल इकाइयां मौके पर पहुंची।

    हालांकि, आग पर काबू पाने में कुछ समय लगा, क्योंकि कई दुकानों के शटर और ताले काटने पड़े थे। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

