ढाका में 12 मंजिला इमारत में लगी आग, सुरक्षित निकाले गए 42 लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार सुबह एक 12 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और 42 लोगों को सुरक्षित रूप से इमारत से बाहर निकाल लिया गया।

कहां हुई घटना ?

यह घटना ढाका के बाबू बाजार इलाके स्थित जबल-ए-नूर टावर की है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग की सूचना मिलने पर 18 दमकल इकाइयां मौके पर पहुंची।

हालांकि, आग पर काबू पाने में कुछ समय लगा, क्योंकि कई दुकानों के शटर और ताले काटने पड़े थे। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

