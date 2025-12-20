Language
    'हम लाचार हैं'... बांग्लादेश में पीट-पीटकर मारे गए हिंदू व्यक्ति के पिता ने सुनाई आपबीती

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में शुक्रवार को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप मे ...और पढ़ें

    बांग्लादेश में पीट-पीटकर मारे गए हिंदू व्यक्ति के पिता ने सुनाई आपबीती (फोटो- मृतक  दीपू चंद्र- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में शुक्रवार को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है जिसे बेरहमी से पीटने के बाद पेड़ से बांधकर जला दिया गया। अब इस घटना के बारे में मृतक दीपू के पिता रविलाल दास ने बात की है और इस स्थिति पर निराशा व्यक्त की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि दीपू चंद्र विश्व अरबी भाषा दिवस के अवसर पर कारखाने में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने उसकी हत्या कर दी।

    एनडीटीवी से बात करते हुए रविलाल दास ने बताया कि उनके बेटे के शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि परिवार को इस घटना के बारे में सबसे पहले फेसबुक पर पता चला, और धीरे-धीरे और भी लोग इसके बारे में बात करने लगे। एनडीटीवी ने रविलाल के हवाले से इस घटना को भयानक बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि फिर उन्होंने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसका जला हुआ शव बाहर छोड़ दिया गया।

    पीड़ित के पिता ने यह भी कहा कि हम लाचार हैं, बांग्लादेश सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। रविलाल ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार की ओर से किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले दीपू चंद्र की उम्र 27 साल थी। वह मयमनसिंह में रहता था और वहां स्क्वायर मास्टरबारी इलाके में स्थित पायनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करता था।

    संदिग्धों की पहचान मोहम्मद लिमोन सरकार (19), मोहम्मद तारेक हुसैन (19), मोहम्मद माणिक मिया (20), इरशाद अली, 5 निजुम उद्दीन, 6 अलोमगीर हुसैन (38) और मोहम्मद मिराज हुसैन एकॉन (46) के रूप में की गई है।