1980 के बाद से यूरोप में खराब मौसम ने ली करीब 2 लाख लोगों की जान, हुआ 56 हजार करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान

नई दिल्ली, एजेंसी। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (European Environment Agency) ने बुधवार को कहा कि यूरोप में मौसम की स्थिति के कारण लगभग 195,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1980 के बाद से 56 हजार करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है।

EAA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1980 और 2021 के बीच बाढ़, तूफान, गर्मी और शीत लहर, जंगल की आग और भूस्खलन के कारण लगभग 195,000 लोगों की मौतें हुई हैं।

EAA ने कहा कि 560 बिलियन यूरो (605 बिलियन डॉलर) के घाटे में से केवल 170 बिलियन या 30 प्रतिशत का ही बीमा किया गया था। EAA ने मौसम के प्रभाव पर हाल के आंकड़ों का मिलान करते हुए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।

