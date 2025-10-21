Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गले मिले, किस किया और निकल पड़े, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति की पांच साल जेल की सजा आज से शुरू

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पांच साल की जेल की सजा हुई है। वे पहले फ्रांसीसी नेता हैं जिन्हें जेल हुई है। उन पर 2007 में लीबिया से अवैध धन लेने का आरोप है। सरकोजी ने सोशल मीडिया पर खुद को निर्दोष बताया है। जेल जाने से पहले समर्थकों ने उनका अभिवादन किया। सुरक्षा कारणों से उन्हें एकांत कारावास में रखा जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरकोजी को पांच साल की जेल। इमेज सोर्स- एपी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस की राजनीति में आज एक ऐसा दिन है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दरअसल फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी आज फ्रांसीसी इतिहास के पहले ऐसे नेता बनने जा रहे हैं जो पांच साल की सजा काटने काटेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निकोलस पर आरोप है कि उन्होंने साल 2007 में अपने चुनाव प्रचार के लिए लीबिया से अवैध तरीके से धन एकत्रित करके चुनावी साजिश रची थी। पूर्व राष्ट्रपति मंगलवार को पेरिस की ला सैंटे जेल पहुंचे जहां उन्हें आपराधिक साज़िश के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई है। सरकोजी आधुनिक फ्रांस के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें जेल की सजा सुने गई है।

    सरकोजी को पांच साल की जेल

    मंगलवार को निकोलस अपनी पत्नी ब्रूनी-सरकोजी के साथ घर से निकले और ला सैंटे जेल की ओर निकल गये। उस दौरान सरकोजी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। सरकोजी ने पोस्ट में लिखा कि "एक निर्दोष व्यक्ति" को जेल में डाला जा रहा है। बता दें उन्हें पिछले महीने आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। इससे पहले सरकोजी अपनी सजा और अपील लंबित रहने तक उन्हें जेल में रखने के जज के फैसले को चुनौती दे रहे थे।

    जेल जाने से पहले समर्थकों की उमड़ी भीड़

    जेल जाने से पहले सरकोजी और उनकी पत्नी अपने बच्चों और नाती-पोतों के साथ उनके घर  के बाहर पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर जमा समर्थकों की भीड़ का अभिवादन किया और फिर अपनी कार में बैठ गए जेल की तरफ रवाना हो गये। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों ने तालियां बजाईं, "निकोलस, निकोलस" के नारे लगाए और फ़्रांसीसी राष्ट्रगान गाया। पास की एक बाड़ पर दो फ़्रांसीसी झंडे फहराए गए थे, जिन पर लिखा था, "साहस निकोलस, जल्द लौटो" और "सच्चा फ़्रांस निकोलस के साथ।" सरकोजी के बेटे और बेटी - जीन, पियरे, लुई और गिउलिया और उनके नाती-पोते भी इस दौरान वहां मौजूद थे।

    अवैध धन लेने का आरोप

    पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी के वकीलों ने कहा कि निकोलस को सुरक्षा कारणों से उन्हें अन्य सभी कैदियों से दूर रखा जाएगा। सरकोजी के वकील क्रिस्टोफ़ इंग्रेन ने बीएफएम टीवी पर कहा कि जेल "उनके दृढ़ संकल्प को मज़बूत करेगा"। वहीं इंग्रेन ने कहा कि सरकोजी अपने जेल के अनुभव पर एक किताब लिखने की तैयारी कर रहे हैं। सरकोजी के एक अन्य वकील, जीन-मिशेल डारोइस ने मंगलवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को एकांत कारावास में रखे जाने के लिए "मानसिक रूप से तैयार" कर लिया है, जहां उन्हें सुरक्षा कारणों से अन्य सभी कैदियों से अलग रखा जाएगा।

     