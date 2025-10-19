फ्लाइट अटेंडेंट की बीमारी से हो गई मौत, एयरलाइन ने सिक लीव के लिए मांग लिए सबूत; अब मांगनी पड़ी माफी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताइवान की एयरलाइन ईवा एयर से जुड़ा एक विवाद इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। एयरलाइन ने अपने एक मृत अटेंडेंट से बीमारी की छुट्टी के लिए कागजात मांग लिए थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही केबिन क्रू यूनियन के सदस्यों में आक्रोश फैल गया।

बाद में एयरलाइन ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी और इसके एक कर्मचारी की गलती बताया। एयरलाइन ने कहा कि हमारे कर्मचारियों और यात्रियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह इस मामले की जांच कर रहे हैं।

अंतिम संस्कार के दिन मांगे सबूत बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सुन उपनाम वाली 34 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट की 10 अक्टूबर को मिलान से ताओयुआन की उड़ान के दौरान बीमार पड़ने के बाद मृत्यु हो गई थी। 12 सितंबर को जब फ्लाइट के दौरान उन्हें तबीयत खराब लगी, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई।

परिवार ने आरोप लगाया कि अंतिम संस्कार के दिन कंपनी के एक प्रतिनिधि ने उनके फोन पर सितंबर में ली गई सिक लीव के दस्तावेज जमा करने को कहा। इसके बाद परिवार ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भेजा। सोशल मीडिया पर सुन के सहकर्मियों ने आरोप लगाया कि बीमार होने के बावजूद उन पर काम जारी रखने का दबाव डाला गया।