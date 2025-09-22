Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूरोप में गर्मी का कहर, 2024 की गर्मियों में 62 हजार से ज्यादा मौतें; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    यूरोप में 2024 की गर्मियों में गर्मी से जुड़ी वजहों से 62 हजार 700 लोगों की मौत हुई। नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के अध्ययन में 32 यूरोपीय देशों के मौत के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। 2024 की गर्मियों में मौतों की दर पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूरोप में गर्मी का कहर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप में 2024 की गर्मियों में 62 हजार 700 लोगों की मौत गर्मी से जुड़ी वजहों से हुई। यह आंकड़ा सोमवार को नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित शोध में सामने आया। इसमें बताया गया कि बुजुर्ग और महिलाएं इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह अध्ययन बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने किया। शोधकर्ताओं ने 32 यूरोपीय देशों के रोजाना मौत के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर अनुमान लगाया कि 2022 से 2024 के बीच गर्मियों के दौरान कुल 1.81 लाख से ज्यादा लोग गर्मी से जुड़ी जटिलताओं के कारण मरे।

    बढ़ा मौतों का आंकड़ा

    सिर्फ 2024 की गर्मियों में मौतों की दर पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ गई। हालांकि, यह आंकड़ा 2022 में दर्ज हुई 67 हजार 900 मौतों से थोड़ा कम रहा। यूरोपीय संघ की कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार, 2024 की गर्मियां यूरोप के इतिहास की सबसे गर्म गर्मियां रही।

    अनुमान है कि कुल मौतों में से दो-तिहाई दक्षिणी यूरोप में हुईं। इनमें इटली सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा, क्योंकि यहां बुजुर्गों की संख्या अधिक है और लगातार तीन साल तक तापमान बेहद बढ़ा। हालांकि, 2025 इस अध्ययन में शामिल नहीं है।