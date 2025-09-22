यूरोप में गर्मी का कहर, 2024 की गर्मियों में 62 हजार से ज्यादा मौतें; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

यूरोप में 2024 की गर्मियों में गर्मी से जुड़ी वजहों से 62 हजार 700 लोगों की मौत हुई। नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के अध्ययन में 32 यूरोपीय देशों के मौत के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। 2024 की गर्मियों में मौतों की दर पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ गई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप में 2024 की गर्मियों में 62 हजार 700 लोगों की मौत गर्मी से जुड़ी वजहों से हुई। यह आंकड़ा सोमवार को नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित शोध में सामने आया। इसमें बताया गया कि बुजुर्ग और महिलाएं इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं।

यह अध्ययन बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने किया। शोधकर्ताओं ने 32 यूरोपीय देशों के रोजाना मौत के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर अनुमान लगाया कि 2022 से 2024 के बीच गर्मियों के दौरान कुल 1.81 लाख से ज्यादा लोग गर्मी से जुड़ी जटिलताओं के कारण मरे।

बढ़ा मौतों का आंकड़ा सिर्फ 2024 की गर्मियों में मौतों की दर पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ गई। हालांकि, यह आंकड़ा 2022 में दर्ज हुई 67 हजार 900 मौतों से थोड़ा कम रहा। यूरोपीय संघ की कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार, 2024 की गर्मियां यूरोप के इतिहास की सबसे गर्म गर्मियां रही।