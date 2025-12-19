यूरोपीय संघ का यूक्रेन को बड़ा सहायता पैकेज, 90 अरब यूरो का ब्याज-मुक्त के कर्ज को मिली मंजूरी

एएनआइ, कीव। यूरोपीय संघ के नेताओं ने शुक्रवार को यूक्रेन को अगले दो वर्षों के लिए उसकी सैन्य और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशाल ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने ब्रसेल्स में घंटों चली बातचीत के बाद इस फैसले की घोषणा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोस्टा ने एक्स पर लिखा, ''समझौता हो गया है। यूक्रेन को 2026-27 के लिए 90 अरब यूरो की सहायता प्रदान करने का निर्णय स्वीकृत हो गया है। हमने वादा किया था, हमने उसे पूरा किया।'' यह पैकेज ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा, जिसका वित्तपोषण यूरोपीय संघ द्वारा पूंजी बाजार से लिए गए ऋण के माध्यम से किया जाएगा। दरअसल, सम्मेलन में पहुंचे कई नेता पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों को कमजोर कहे जाने के बाद अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक थे।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा, ''हम असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते।''यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने कहा, ''हम आज एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए थे। यूक्रेन की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। अगले दो वर्षों के लिए 90 अरब यूरो यूरोपीय संघ द्वारा पूंजी बाजार से लिए गए ऋण के माध्यम से दिए जाएंगे।''

यूरोपीय संघ ने यूरोपीय आयोग से फ्रीज रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करके क्षतिपूर्ति ऋण की संभावना तलाशने का अनुरोध किया, लेकिन फिलहाल यह योजना संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि बेल्जियम, जहां अधिकांश धन जमा है, ने कानूनी जोखिमों के कारण महीनों से फ्रीज परिसंपत्तियों के उपयोग का विरोध किया।

यूरोपीय संघ ने यह भी पुष्टि की कि यूरोप में स्थित 210 अरब यूरो की रूसी परिसंपत्तियां तब तक फ्रीज रहेंगी, जब तक रूस यूक्रेन को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर देता। यदि रूस कभी भुगतान करता है, तो यूक्रेन उस धन का उपयोग यूरोपीय संघ के ऋण को चुकाने के लिए कर सकता है।