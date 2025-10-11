मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोर्नु को फिर बनाया प्रधानमंत्री, 4 दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को अपने निवर्तमान प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को उनके पद पर फिर से नियुक्त किया है। लेकोर्नु के इस्तीफा देने के मात्र चार दिन बाद ही यह फैसला लिया गया।

दोनों सहयोगी और विपक्ष सरकार में किसी नए चेहरे की उम्मीद कर रहे थे ताकि मितव्ययिता बजट को लेकर महीनों से चल रही गतिरोध की स्थिति को खत्म किया जा सके, लेकिन मैक्रों ने 39 वर्षीय लेकोर्नु को फिर से नियुक्त कर दिया।

फ्रांस में मचा हुआ हुआ राजनीतिक घमासान एलिसी पैलेस ने कहा, "गणराज्य के राष्ट्रपति ने सेबेस्टियन लेकोर्नु को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है और उन्हें सरकार बनाने का काम सौंपा है।" फ्रांस तब से राजनीतिक गतिरोध में फंसा हुआ है, जब से मैक्रों ने पिछले वर्ष अचानक चुनाव कराने का दांव खेला था, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता मजबूत हो जाएगी लेकिन इसके बजाय संसद में अनिश्चितता बनी रही और दक्षिणपंथियों को अधिक सीटें मिलीं।