    मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोर्नु को फिर बनाया प्रधानमंत्री, 4 दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोर्नु को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, उनके इस्तीफे के चार दिन बाद। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में आश्चर्य पैदा कर दिया है, क्योंकि सहयोगी और विपक्ष दोनों ही नए चेहरे की उम्मीद कर रहे थे। लेकोर्नु ने राजनीतिक संकट को समाप्त करने और बजट को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। इस पुनर्नियुक्ति पर आक्रोश भी व्यक्त किया गया है।

    मैक्रों ने लेकोर्नु को फिर बनाया फांस का पीएम। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को अपने निवर्तमान प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को उनके पद पर फिर से नियुक्त किया है। लेकोर्नु के इस्तीफा देने के मात्र चार दिन बाद ही यह फैसला लिया गया।

    दोनों सहयोगी और विपक्ष सरकार में किसी नए चेहरे की उम्मीद कर रहे थे ताकि मितव्ययिता बजट को लेकर महीनों से चल रही गतिरोध की स्थिति को खत्म किया जा सके, लेकिन मैक्रों ने 39 वर्षीय लेकोर्नु को फिर से नियुक्त कर दिया।

    फ्रांस में मचा हुआ हुआ राजनीतिक घमासान

    एलिसी पैलेस ने कहा, "गणराज्य के राष्ट्रपति ने सेबेस्टियन लेकोर्नु को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है और उन्हें सरकार बनाने का काम सौंपा है।" फ्रांस तब से राजनीतिक गतिरोध में फंसा हुआ है, जब से मैक्रों ने पिछले वर्ष अचानक चुनाव कराने का दांव खेला था, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता मजबूत हो जाएगी लेकिन इसके बजाय संसद में अनिश्चितता बनी रही और दक्षिणपंथियों को अधिक सीटें मिलीं।

    लेकोर्नु ने क्या कहा?

    एलिसी की घोषणा के बाद लेकोर्नू ने एक्स पर कहा, उन्होंने "कर्तव्य के चलते" मिशन स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, "हमें राजनीतिक संकट को समाप्त करना होगा।" उन्होंने वर्ष के अंत तक फ्रांस को बजट देने के लिए हर संभव प्रयास करने का वचन दिया और कहा कि सार्वजनिक वित्त को बहाल करना हमारे भविष्य के लिए प्राथमिकता बनी हुई है।

    2017 में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत के बाद से सबसे खराब घरेलू संकट का सामना कर रहे मैक्रों ने अभी तक जनता को संबोधित नहीं किया है। लेकोर्नु की पुनर्नियुक्ति पर आक्रोश व्यक्त किया गया।

