Embraer की 'फ्लाइंग कार' ने भरी पहली उड़ान, 2027 में शुरू होगी सर्विस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील की दिग्गज विमान निर्माता Embraer की सहायक कंपनी Eve Air Mobility ने अपने 'फ्लाइंग कार' प्रोटोटाइप की पहली सफल उड़ान के साथ इतिहास रच दिया है। यह सफलता इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक के सर्टिफिकेशन की दिशा में एक मील का पत्थर मानी जा रहा है।

ईव उन कई कंपनियों में से एक है जो छोटी शहरी यात्राओं के लिए वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग में सक्षम बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही हैं, एक ऐसा सेक्टर जिसे एनालिस्ट एम्ब्रेयर के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

सफल परीक्षण और भविष्य की योजनाएं कंपनी ने प्रोडक्शन से पहले अपने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 3,000 प्री-ऑर्डर हासिल किए हैं, जिनको 2027 में टाइप सर्टिफिकेशन, पहली डिलीवरी और सर्विस शुरू होने की उम्मीद है।

एम्ब्रेयर के गावियाओ पेइक्सोटो प्लांट में पहली उड़ान के साथ ईव का फ्लाइट टेस्ट फेज शुरू हो गया है, जिसमें सर्टिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए अगले साल सैकड़ों उड़ानें शेड्यूल हैं। बाजार में दबदबा और चुनौतियां ईव ने कहा कि टेस्ट ने एयरक्राफ्ट आर्किटेक्चर, फ्लाई-बाय-वायर कंट्रोल और इंटीग्रेटेड प्रोपल्शन को वैलिडेट किया। यह टाइमिंग 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में पहली उड़ान पूरी करने की उसकी पहले से घोषित योजना के मुताबिक थी।

ईव के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, लुइज वैलेंटिनी ने कहा, "प्रोटोटाइप ने हमारे मॉडल के अनुसार ही व्यवहार किया। इन डेटा पॉइंट्स के साथ, हम दायरे का विस्तार करेंगे और अनुशासित तरीके से विंगबोर्न फ्लाइट में ट्रांजिशन की ओर बढ़ेंगे।" ईव टेस्ट कैंपेन के लिए छह कन्फर्मिंग प्रोटोटाइप बनाने की योजना बना रही है। ब्राजील के सिविल एविएशन रेगुलेटर ANAC के प्रमुख ने इस साल की शुरुआत में रॉयटर्स को बताया था कि उन्हें एयरक्राफ्ट के सर्टिफिकेशन के लिए 2027 का समय यथार्थवादी लगता है, जिसे उन्होंने रेगुलेटर की टॉप प्रायोरिटी बताया था। ईव ने 2022 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डेब्यू किया और इस साल ब्राजील के स्टेट डेवलपमेंट बैंक BNDES और एम्ब्रेयर से अतिरिक्त फंड जुटाए।