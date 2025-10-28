'बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार के तहत नहीं हो सकते चुनाव', जमात के बयान से राजनीतिक गतिरोध बढ़ा

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:42 PM (IST)

    अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक गतिरोध गहराता जा रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने मंगलवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से कार्यवाहक सरकार प्रणाली को फिर से लागू भी कर देता है, तो भी चुनाव कार्यवाहक सरकार के तहत नहीं हो सकते।  इस मुद्दे पर मंगलवार को चौथे दिन भी सुनवाई जारी रही।

    'बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार के तहत नहीं हो सकते चुनाव'- जमात (फोटो- रॉयटर)

    आईएएनएस, ढाका। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक गतिरोध गहराता जा रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने मंगलवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से कार्यवाहक सरकार प्रणाली को फिर से लागू भी कर देता है, तो भी चुनाव कार्यवाहक सरकार के तहत नहीं हो सकते।

    मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जमात के वकील मोहम्मद शिशिर मुनीर ने ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन में चुनाव के समय कार्यवाहक सरकार प्रणाली को बहाल करने की अपील पर सुनवाई के बाद कीं। इस मुद्दे पर मंगलवार को चौथे दिन भी सुनवाई जारी रही।

    बांग्ला दैनिक 'जुगांतर' ने मुनीर के हवाले से कहा, ''संसद भंग होने के 15 दिनों के अंदर कार्यवाहक सरकार बनाने की बात हो रही है। अब तो कोई संसद है ही नहीं। संसद एक साल से भी ज्यादा पहले भंग हो चुकी है।

    अंतरिम सरकार देश चला रही है। इसके अलावा, कुछ और भी मुद्दे हैं। इसलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कार्यवाहक सरकार प्रणाली वापस लागू होती भी है, तो भी आगामी चुनाव ऐसी सरकार के तहत मुमकिन नहीं है।''

    उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों और रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान जमात के वकील ने कार्यवाहक सरकार प्रणाली को फिर से बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत यह सिस्टम असरदार तरीके से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि संसद काम नहीं कर रही है।

    उन्होंने आगे कहा कि अपीलीय डिवीजन जो भी फैसला दे, वह कार्यवाहक सरकार प्रणाली के बारे में जुलाई चार्टर के प्रस्तावों के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी ओर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हाल ही में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से 'कार्यवाहक सरकार' की तरह काम करने की अपील की थी ताकि यह पक्का किया जा सके कि अगले साल चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हों।

    बीएनपी के यूथ विंग के गुटों में झड़प, एक व्यक्ति की मौत

    बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के यूथ विंग के दो गुटों के बीच मंगलवार तड़के चटगांव में गोलीबारी हुई, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।

    मृतक की पहचान 22 साल के मोहम्मद सज्जाद के रूप में हुई है, जो बीएनपी के स्टूडेंट विंग छात्र दल का सदस्य था। बकलिया थाने के ऑफिसर-इन-चार्ज इख्तियार उद्दीन ने बताया कि कथित तौर पर एक बैनर फाड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क गई।

    बाजार एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान निलंबित अंतरिम सरकार ने मंगलवार को काक्स बाजार एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित करने की घोषणा की है।

    नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक एयरपोर्ट का इस्तेमाल इमरजेंसी या डायवर्जन लैंडिंग, या नान-शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन के लिए नहीं किया जा सकता है। 