इक्वाडोर में भीषण सड़क हादसा, 12 लोगों की दर्दनाक मौत; दस घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में रविवार को भीषण हादसा हो गया। यहां मध्य इक्वाडोर के सिमियाटुग में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 12 लोगों की जान चली गई।

आपदा एजेंसी ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि मध्य इक्वाडोर के सिमियाटुग में हुई एक बस दुर्घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हो गए।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने अपने पोस्ट में बताया कि बस सिमियाटुग और अंबाटो शहरों के बीच एक इंटर-स्टेट हाइवे पर चल रही थी।

(खबर अपडेट हो रही है)