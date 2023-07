प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में बसे द्वीपीय देश टोंगा में 2 जून (रविवार) को भूकंप के झटके महसूस किए गया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने बताया कि टोंगा के नियाफू से 134 किमी उत्तर-पश्चिम में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या भौतिक क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है।

नुकुआलोफा, एएनआई। प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में बसे द्वीपीय देश टोंगा में 2 जून (रविवार) को भूकंप के झटके महसूस किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने बताया कि टोंगा के नियाफू से 134 किमी उत्तर-पश्चिम में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। हताहत होने या भौतिक क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं भूकंप 10:27:43 (UTC) पर 225.0 किमी की गहराई पर आया। यूएसजीएस के अनुसार, इसका केंद्र लाटीट्यूड 17.853 डिग्री और लोंगिट्यूड 174.937 डिग्री डब्ल्यू पर पाया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या भौतिक क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है। 16 जून को टोंगा में आया था 7.2 तीव्रता का भूकंप वहीं, इससे पहले टोंगा में 16 जून (शुक्रवार) 7.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र टोंगा से लगभग 280 किमी (174 मील) दक्षिण-पश्चिम में 167.4 किमी (104 मील) की गहराई में स्थित था।

