नेपाल में महसूस हुए भूकंप के झटके, दहशत के बाद घरों से निकले लोग

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    नेपाल में आज 4.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र सिंधुपालचौक जिला था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी पुष्टि की। राहत की बात यह है कि भूकंप के झटके हल्के होने के कारण किसी भी जान-माल की हानि की सूचना नहीं है।

    नेपाल में महसूस हुए भूकंप के झटके।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को नेपाल के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पश्चिमी नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रांत में 4.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। भूकंप से हुए किसी नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

    बता दें कि नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार, भूकंप सुबह 1.08 बजे के करीब महसूस किया गया। इस भूकंप का केंद्र बजहांग जिले के दंतोला इलाके में था।

    बता दें कि बझंग जिला काठमांडू से लगभग 475 km पश्चिम में है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी जिलों बाजुरा, बैतडी और दारचुला में भी झटके महसूस किए गए। झटके से हुए किसी नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

    गौरतलब है कि नेपाल सबसे एक्टिव टेक्टोनिक जोन में से एक है, जो इसे भूकंप के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। यहां हर साल कई भूकंप आते हैं।