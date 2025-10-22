अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में आया तेज भूकंप, काबुल तक हिली धरती

अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.1 थी। भूकंप का केंद्र 244 किलोमीटर (152 मील) की गहराई पर था। राजधानी काबुल में भी तेज झटके महसूस किए गए।

एएनआइ के अनुसार पाकिस्तान में भी मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फार सीस्मोलाजी (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 थी।

इससे पहले सोमवार को एनसीएस के अनुसार पाकिस्तान में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। शनिवार और रविवार को भी पाकिस्तान में 4.0 तीव्रता के भूकंप आए थे। मंगलवार तड़के अफगानिस्तान में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया।



