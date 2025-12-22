Video: रूस-यूक्रेन युद्ध में मुख्य हथियार बनकर उभरा ड्रोन, कैसे रूसी सैनिकों को बनाया निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में ड्रोन एक प्रमुख हथियार बनकर उभरे हैं। यूक्रेनी सेना द्वारा जारी एक नए वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ड्रोन रूसी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं।

टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए फुटेज में रूसी सैनिक घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं, जबकि एक यूक्रेनी ड्रोन उनके ऊपर नजर रखे हुए है। क्लिप में एक रूसी सैनिक खुले मैदान में घोड़े पर सवार होकर जा रहा है और ड्रोन हमला करता है, जिससे सैनिक घायल हो जाता है।

यूक्रेन की ताकत बनकर उभरा ड्रोन यूक्रेनी ब्रिगेड ने टेलीग्राम पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, 'रूसी हमलावर अपने मीट असॉल्ट के दौरान इतनी तेजी से अपने इक्विपमेंट खो रहे हैं कि उन्हें घोड़ों पर घूमना पड़ रहा है।

लेकिन इससे भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। 92वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की 5वीं असॉल्ट बटालियन के ड्रोन ऑपरेटर जैसे ही टारगेट देखते हैं, दुश्मन को 'खत्म' कर देते हैं।' लड़ाई में घोड़ों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं लड़ाई में घोड़ों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। सेनाएं लंबे समय से गश्त के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करती रही हैं और उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी तैनात किया गया था।