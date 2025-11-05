Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्रांस में कार सवार ने पैदल यात्रियों को 'जानबूझकर' मारी टक्कर, पांच घायल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:13 PM (IST)

    फ्रांस में बुधवार को अटलांटिक तट के पास ओलेरोन द्वीप पर एक व्यक्ति ने अपनी कार से पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों को टक्कर मार दी जिससे पांच लोग घायल हो गए, दो की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर वह व्यक्ति "अल्लाहु अकबर" चिल्ला रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    फ्रांस में कार सवार ने पैदल यात्रियों को 'जानबूझकर' मारी टक्कर, पांच घायल (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, सेंट-पियरे-डी'ओलेरोन। फ्रांस में बुधवार को अटलांटिक तट के पास ओलेरोन द्वीप पर एक व्यक्ति ने अपनी कार से पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों को टक्कर मार दी जिससे पांच लोग घायल हो गए, दो की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर वह व्यक्ति "अल्लाहु अकबर" चिल्ला रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज सहित अधिकारियों ने कहा कि पर्यटकों के बीच लोकप्रिय एक शांत द्वीप पर हमले का मकसद अभी तक अज्ञात है और उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति कट्टरपंथी व्यक्तियों की निगरानी सूची में नहीं था।

     

    घटनास्थल से बोलते हुए, नुनेज ने कहा कि हत्या के प्रयास की जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को आतंकवादी जांच के रूप में नहीं देखा जा रहा है।