अब कुत्ते पालने के लिए भी देना पड़ेगा टैक्स... इस शहर के लिए आएगा बिल; क्यों पड़ गई इसकी जरूरत?

इटली के बोल्जानो शहर में कुत्तों के मालिकों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। पहले यह नियम 2008 तक लागू था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। अब फिर से कुत्ता पालने वाले लोगों से सालाना 100 यूरो का टैक्स लेने की तैयारी है। पर्यटकों को भी कुत्ते के साथ घूमने पर प्रतिदिन शुल्क देना होगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आप चाहें दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक तबका आपको ऐसा जरूर मिलेगा, जिन्हें कुत्तों से बेहद हमदर्दी होती है। ये लोग खुद को डॉग लवर्स कहलाना पसंद करते हैं। भारत में कुत्तों के किसी भी राह चलते इंसान को काट लेने की घटनाएं आम हैं। सड़क पर कुत्तों द्वारा की जाने वाली गंदगी की तो बात ही क्या करें।

लेकिन जिस समस्या का हल भारत में नहीं निकल पाया, उसे इटली के एक शहर ने सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस शहर का नाम बोल्जानो है। बोल्जानो में कुत्ते पालने वाले मालिकों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बोल्जानो नगरपालिका में बहुत जल्द इस संबंध में बिल पेश किया जाएगा।

2008 तक लागू था नियम दरअसल इटली के शहर बोल्जानो में 2008 तक यह नियम लागू था। इसे डॉग टैक्स कहते थे। लेकिन बाद में इसे रद कर दिया गया और इसकी जगह नया नियम लाया गया। इसमें सभी कुत्तों के डीएनए परीक्षण को अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि सड़क पर गंदगी करने वाले कुत्तों के मालिकों की पहचान कर उन पर जुर्माना लगाया जा सके।

लेकिन अब एक बार फिर से कुत्ता पालने वाले मालिकों पर टैक्स लगाने की तैयारी है। बोल्जानो में कुत्ता पालने वाले लोगों से हर साल 100 यूरो का टैक्स लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई टूरिस्ट शहर में कुत्ते के साथ घूमने आता है, तो उसे भी प्रतिदिन 1.5 यूरो का शुल्क चुकाना होगा।