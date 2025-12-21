Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका विश्वविद्यालय ने बंगबंधु हॉल का बदला नाम, गृह मंत्रालय को 24 घंटे का अल्टीमेटम

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:42 AM (IST)

    इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बवाल है। ढाका विश्वविद्यालय ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर शहीद शर ...और पढ़ें

    Hero Image

    ढाका विश्वविद्यालय ने बंगबंधु हॉल का नाम बदलकर किया शहीद उस्मान हादी हॉल

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। इस बीच ढाका विश्वविद्यालय ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, इंकलाब मंच के प्रवक्ता और प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी का ढाका में गोली लगने के बाद सिंहापुर में इलाज चल रहा था। इस दौरान 18 दिसंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद से ही बांग्लादेश में भारी बवाल देखने को मिल रहा है।

    उस्मान हादी की मौत के बाद शुक्रवार को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और हॉल यूनियन के नेताओं ने शेख मुजीबुर रहमान हॉल की पुरानी नेमप्लेट को हटाकर उस पर नया नाम 'शहीद उस्मान हादी हॉल' लिख दिया। बीडी न्यूज के अनुसार, उन्होंने हॉल के गेट पर बैनर भी लगाए। शनिवार को अधिकारियों ने पुराने साइनबोर्ड को हटा दिया, और इमारत से शेख मुजीबुर रहमान का नाम हटाने और दीवारों पर उनके द्वारा लिखे गए भित्तिचित्रों पर पेंट करने के लिए एक क्रेन का इस्तेमाल किया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार देर रात के दौरान उनकी दो भित्तिचित्रों पर भी पेंट कर दिया गया। इस फैसले ने ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच विरोध और बहस छेड़ दी है, जिनमें से कुछ ने फेसबुक समूहों में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

    बंगबंधु का अर्थ?

    बंगबंधु, एक सम्मानित उपाधि जिसका अर्थ है "बंगाल का मित्र" या "बंगालियों का मित्र," बांग्लादेश के संस्थापक पिता और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने और बंगाली अधिकारों की पैरवी करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रदान की गई थी।

    24 घंटे का अल्टीमेटम

    शनिवार को बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय परिसर में मारे गए इंकलाब मंचो के संयोजक शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार की प्रार्थना संपन्न होने के बाद संगठन शाहबाग क्षेत्र की ओर बढ़ा और देश के गृह मंत्रालय को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की प्रगति पर रिपोर्ट की मांग की।

    इस्तीफा देने की चेतावनी

    अंत्येष्टि के बाद, मोनचो ने बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी और गृह मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक, खुदा बख्श चौधरी से हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की मांग की और चेतावनी दी कि जवाब देने में विफल रहने पर उन्हें इस्तीफा देना होगा। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- कौन था उस्मान हादी? जिसकी मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश, कई शहरों में बिगड़े हालात