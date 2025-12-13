ट्रंप के सीजफायर के दावे के बावजूद थाइलैंड-कंबोडिया में नहीं थमी लड़ाई, दागे गए BM-21 रॉकेट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थाइलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर लड़ाई शनिवार सुबह भी जारी रही, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई है।थाई अधिकारियों ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि उन्होंने संघर्ष विराम नहीं किया।
कंबोडिया ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके रक्षा मंत्रालय ने थाइलैंड के हवाई हमलों की पुष्टि की। यह संघर्ष सात दिसंबर को एक झड़प से शुरू हुआ, जिसमें दो थाई सैनिक घायल हुए थे। ट्रंप ने शुक्रवार को कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेत और थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल से फोन पर बातचीत की और कहा कि दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई है।
थाईलैंड ने क्या कहा?
हालांकि, थाई प्रधानमंत्री ने इसे खारिज किया, जबकि कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों में सहयोग देने की बात कही। थाइलैंड ने कहा कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि कंबोडिया ने बीएम-21 राकेटों का इस्तेमाल किया है।
