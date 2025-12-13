Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप के सीजफायर के दावे के बावजूद थाइलैंड-कंबोडिया में नहीं थमी लड़ाई, दागे गए BM-21 रॉकेट

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थाइलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर लड़ाई शनिवार सुबह भी जारी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों द ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रंप के सीजफायर के दावे के बावजूद थाइलैंड-कंबोडिया में नहीं थमी लड़ाई (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थाइलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर लड़ाई शनिवार सुबह भी जारी रही, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई है।थाई अधिकारियों ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि उन्होंने संघर्ष विराम नहीं किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंबोडिया ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके रक्षा मंत्रालय ने थाइलैंड के हवाई हमलों की पुष्टि की। यह संघर्ष सात दिसंबर को एक झड़प से शुरू हुआ, जिसमें दो थाई सैनिक घायल हुए थे। ट्रंप ने शुक्रवार को कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेत और थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल से फोन पर बातचीत की और कहा कि दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई है।

    थाईलैंड ने क्या कहा?

    हालांकि, थाई प्रधानमंत्री ने इसे खारिज किया, जबकि कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों में सहयोग देने की बात कही। थाइलैंड ने कहा कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि कंबोडिया ने बीएम-21 राकेटों का इस्तेमाल किया है।

    इंसानों ने धरती पर पहली बार कब जलाई थी आग? रिसर्च में हो गया खुलासा