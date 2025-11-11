VIDEO: 'मेरी बेटी ने मुझसे कहा है...', डेल्टा एयरलाइट के पालयट ने जीत लिया सबका दिल
डेल्टा एयरलाइन के पायलट क्रिस्टोफर पेनिंगटन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे यात्रियों को शांत रहने का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी से आइसक्रीम का वादा किया और कहा कि वे सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के कारण यात्री चिंतित थे, लेकिन पायलट के आश्वासन ने सबका दिल जीत लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेल्टा एयरलाइन के एक पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह प्लेन के यात्रियों को चिंता ने करने के लिए समझा रहे हैं और इस दौरान वह अपनी बेटी से गए एक वादे का भी जिक्र करते हैं।
वीडियो में पायलट को कहने सुना जा सकता है, 'मुझे पता है कि आज हमारे पास शायद काफी घबराए हुए यात्री होंगे। यह सब मैं समझ सकता हूं। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि यह विमान तब तक एक इंच भी नहीं हिलेगा जब तक कि मेरे सह-कप्तान माइकल और मैं दोनों पूरी तरह से आश्वस्त न हों कि ऐसा करना सुरक्षित है।'
कैप्टन ने अपनी बेटी का किया जिक्र
पायलट ने आगे कहा, 'इस यात्रा पर घर से निकलने से पहले मेरी नन्ही सी बच्ची ने आइसक्रीम शब्द सीख लिया था और उसने मुझसे वादा करवाया कि यात्रा से घर लौटने पर मैं उसे आइसक्रीम जरूर दूंगा। मैं अपनी बेटी और उसके आइसक्रीम के बीच कोई भी अनसेफ चीज नहीं आने दूंगा।'
इस पायलट का नाम क्रिस्टोफर पेनिंगटन बताया जा रहा है। कैप्टन क्रिस्टोफर पेनिंगटन के वीडियो को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। एक यूजर ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'वह विमान के पिता बन गए, हाहा।' कई लोगों ने भी कैप्टन पेनिंगटन की प्रशंसा की है।
दरअसल फ्लाइट में बैठे यात्री अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन के कारण घबराए हुए थे। शटडाउन के कारण हवाई यात्रा में कर्मचारियों की कमी, उड़ानें रद होने और देरी जैसी चुनौतियाँ आ रही हैं। अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक चले इस शटडाउन से कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।
