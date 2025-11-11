VIDEO: 'मेरी बेटी ने मुझसे कहा है...', डेल्टा एयरलाइट के पालयट ने जीत लिया सबका दिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेल्टा एयरलाइन के एक पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह प्लेन के यात्रियों को चिंता ने करने के लिए समझा रहे हैं और इस दौरान वह अपनी बेटी से गए एक वादे का भी जिक्र करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में पायलट को कहने सुना जा सकता है, 'मुझे पता है कि आज हमारे पास शायद काफी घबराए हुए यात्री होंगे। यह सब मैं समझ सकता हूं। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि यह विमान तब तक एक इंच भी नहीं हिलेगा जब तक कि मेरे सह-कप्तान माइकल और मैं दोनों पूरी तरह से आश्वस्त न हों कि ऐसा करना सुरक्षित है।'

कैप्टन ने अपनी बेटी का किया जिक्र पायलट ने आगे कहा, 'इस यात्रा पर घर से निकलने से पहले मेरी नन्ही सी बच्ची ने आइसक्रीम शब्द सीख लिया था और उसने मुझसे वादा करवाया कि यात्रा से घर लौटने पर मैं उसे आइसक्रीम जरूर दूंगा। मैं अपनी बेटी और उसके आइसक्रीम के बीच कोई भी अनसेफ चीज नहीं आने दूंगा।'