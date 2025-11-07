Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फांसी, गोली मारना, बिजली का झटका और जानलेवा इंजेक्शन... दुनिया भर में कैसे दिया जाता है मृत्युदंड?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    दुनिया भर में मृत्युदंड देने के कई तरीके हैं, जिनमें फांसी, गोली मारना, बिजली का झटका और जानलेवा इंजेक्शन शामिल हैं। फांसी में दोषी को लटकाया जाता है, जबकि फायरिंग स्क्वाड में गोलियां मारी जाती हैं। बिजली के झटके में उच्च वोल्टेज का उपयोग होता है, और जानलेवा इंजेक्शन में घातक दवाओं का मिश्रण दिया जाता है। प्रत्येक विधि का अपना इतिहास और प्रक्रिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुनियाभर में मृत्युदंड के तरीके।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी के विकल्प के रूप में घातक इंजेक्शन लगाने का विकल्प देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। बीते दिनों शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की और इस मुद्दे पर सरकार की स्पष्ट अनिच्छा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि केंद्र ने संकेत दिया था कि ऐसा विकल्प देना संभव नहीं हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 70 प्रतिशत से ज्यादा देशों ने कानूनन या व्यवहारिक रूप से मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, फिर भी भारत, अमेरिका और चीन सहित 55 देशों में मृत्युदंड अभी भी वैध है।

    हर साल कितने लोगों को फांसी दी जाती है?

    एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2023 में 1,153 फांसी दर्ज कीं, जो 2022 में ज्ञात 883 फांसी की संख्या से 31 प्रतिशत अधिक है। यह 2015 में 1,634 की असाधारण रूप से उच्च संख्या के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा था।

    हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञात कुल संख्या में चीन में फांसी दिए गए हजारों लोगों को शामिल नहीं किया गया है, जो 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश बना रहेगा। 2023 में दुनिया भर में दी गई मौत की सजाओं की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे कुल संख्या 2,428 हो गई।

    कौन से देश अभी भी मृत्युदंड का उपयोग करते हैं?

    लगभग सभी विकसित देशों सहित दुनिया के लगभग तीन-चौथाई हिस्से ने कानूनन या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, लेकिन 55 देश अभी भी मृत्युदंड को बरकरार रखते हैं और लागू करते हैं। अपवादों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान और सिंगापुर शामिल हैं। इसके अलावा, चीन, भारत और अधिकांश इस्लामी देशों में भी मृत्युदंड दिया जाता है।

    एमनेस्टी के आंकड़ों के अनुसार, चीन के अलावा, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और अमेरिका में सबसे ज्यादा मृत्युदंड दिए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया में "मृत्युदंड का लगातार इस्तेमाल होने की संभावना है", लेकिन वह इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

    किन देशों ने मृत्युदंड को गैरकानूनी घोषित किया है?

    एमनेस्टी के आंकड़े बताते हैं कि 112 देशों में मृत्युदंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। 2024 में चार देशों - कजाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सिएरा लियोन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।

    दो अन्य देशों, इक्वेटोरियल गिनी और जाम्बिया ने कहा है कि इसका इस्तेमाल केवल सबसे गंभीर अपराधों के लिए ही किया जाएगा। अप्रैल 2023 में, मलेशियाई संसद ने भी हत्या और आतंकवाद सहित 11 गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड को हटाने के लिए मतदान किया। जुलाई 2023 में, घाना की संसद ने मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मतदान किया।

    मृत्युदंड कैसे देते हैं?

    फांसी, गोली मारना, बिजली का झटका, जानलेवा इंजेक्शन और सिर कलम करना, फांसी देने के सबसे आम तरीके हैं।

    जानलेवा इंजेक्शन में आमतौर पर तीन रसायन होते हैं। सोडियम पेंटोटल (एक बेहोशी की दवा), पैनक्यूरोनियम ब्रोमाइड (कैदी को लकवाग्रस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है) और पोटेशियम क्लोराइड (हृदय गति रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है) और इसका इस्तेमाल चीन, वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों में व्यापक रूप से किया जाता है।

    अमेरिका में होता है बिजली के झटके का इस्तेमाल

    अमेरिका में भी मौत की सजा देने के लिए आमतौर पर बिजली के झटके का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के झटके देने के लिए, कैदियों के बाल मुंडवा दिए जाते हैं और उन्हें एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। फिर, खारे पानी से भीगे स्पंज के ऊपर उनके सिर और माथे पर एक धातु की टोपी के आकार का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है।

    इसके बाद कैदी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। 500 से 2000 वोल्ट का झटका, जो लगभग 30 सेकंड तक रहता है, तब तक बार-बार दिया जाता है जब तक कि कैदी को मृत घोषित नहीं कर दिया जाता।

    कुछ अमेरिकी राज्य मृत्युदंड के तरीके के रूप में नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। यह नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के कारण मृत्यु का कारण बनता है, जो कैदी को केवल नाइट्रोजन सांस लेने के लिए मजबूर करने पर उसके शरीर से ऑक्सीजन छीन लेता है।

    इन देशों में फांसी का चलन

    अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बोत्सवाना, भारत, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलिस्तीनी प्रशासन, दक्षिण सूडान और सूडान सहित अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देश मृत्युदंड के कानूनी तरीके के रूप में फांसी का इस्तेमाल करते हैं।

    'लॉन्ग ड्रॉप' सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली फांसी विधि है। कुछ देशों में, कैदियों को फांसी से एक दिन पहले तौला जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि जल्दी मौत सुनिश्चित करने के लिए 'ड्रॉप' की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर रस्सी बहुत लंबी है, तो कैदी का सिर धड़ से अलग किया जा सकता है, और अगर यह बहुत छोटी है, तो गला घोंटकर मौत में 45 मिनट तक का समय लग सकता है।

    ईरान जैसे कुछ देश अपराधियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। चीन, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, सोमालिया, ताइवान और यमन जैसे देश कैदियों को फांसी देने के लिए शूटिंग दस्तों का इस्तेमाल करते हैं।

    फायरिंग स्क्वॉड द्वारा मौत की सजा

    फायरिंग स्क्वॉड द्वारा फांसी देने में आमतौर पर कैदी को एक कुर्सी (बैठे हुए) या एक खंभे (खड़े हुए) से बांध दिया जाता है और उसके सिर पर एक काला हुड डाल दिया जाता है। 20 फीट की दूरी से, आमतौर पर कम से कम पांच शूटर, कैदी के दिल पर निशाना साधते हैं। अगर शूटर गलती से या जानबूझकर अपना निशाना चूक जाते हैं, तो कैदी धीरे-धीरे खून बहने से मर सकता है।

    सऊदी अरब में सिर कलम करने की प्रथा

    2022 तक, केवल सऊदी अरब ही ऐसा देश है जहां सिर कलम करने की प्रथा को मृत्युदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिर कलम करने की यह प्रथा सार्वजनिक रूप से तलवार से की जाती है, आमतौर पर किसी कस्बे के चौराहे पर या जेल के पास।

    दोषी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हथकड़ियां लगाई जाती हैं और अक्सर उसे बेहोश करने वाली दवा दी जाती है, और वह आमतौर पर सफेद कपड़े पहनता है और जल्लाद भी सफेद कपड़े पहनता है।

    इसे भी पढ़ें: टैक्सी ड्राइवरों के लिए भूख हड़ताल, किरायेदारों के लिए कानून... US की राजनीति में कैसे चमके ममदानी