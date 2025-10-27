भारी बारिश, भूस्खलन और तबाही... इन पांच देशों पर मंडरा रहा चक्रवात मेलिसा का खतरा; कई इलाके कराए गए खाली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिमी देशों में तूफानी चक्रवात मेलिसा का कहर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस चक्रवाती तूफान से कैरेबियाई देश विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की आशंका से जूझ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कम से कम पांच अलग-अलग देशों में इस तूफान के चलते नीचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैरेबियन आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार हैती, डोमेनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और बहामास में राहत शिविर खोजे जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि 'तूफानी चक्रवात मेलिसा' जमैका के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान बन सकता है।

चक्रवात मेलिसा: कैरेबियाई देशों पर खतरा न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक नीचले इलाकों में जलस्तर 8 फीट या उससे ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार दक्षिण-पश्चिम हैती और जमैका के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे तूफान ने काफी तबाही मचाई है। एजेंसी के अनुसार इन इलाकों में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है।

जमैका के मौसम विभाग के निदेशक इवान थॉम्पसन ने बताया कि सोमवार को मेलिसा के जमैका में पहुंचने की उम्मीद है वहीं मंगलवार को तूफान के पूरे देश में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा, "इसकी दिशा में थोड़ा बदलाव आया है, जिससे यह अनुमान से थोड़ा पश्चिम की ओर खिसक रहा है। हमने पहले कहा था कि यह क्लेरेंडन के तट पर टकराएगा या जमीन पर आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह मैनचेस्टर की ओर ज़्यादा बढ़ गया है।" मौसम विज्ञानियों ने कहा कि इस शक्तिशाली तूफान के चलते 35 इंच तक बारिश का अनुमान है। थॉम्पसन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इसके चलते द्वीपीय देश पर भारी बारिश होगी।"