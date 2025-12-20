Language
    'बेकार नहीं जाएगा उसका खून', बांग्लादेशी हादी के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    ढाका में एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। चुनाव से पहले उनकी मौत से राजनीतिक माहौल अस्थिर हो गया है। मानिक मिया एवेन् ...और पढ़ें

    हादी के जनाजे में उमड़ी भीड़।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को सैकड़ों-हजारों लोग ढाका के सेंट्रल इलाके में जमा हुए और बांग्लादेश के जाने-माने एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी को आखिरी विदाई दी। उसकी मौत के बाद देश के चुनावों से पहले एक अस्थिर राजनीतिक माहौल बन गया है।

    सुबह से ही लोगों के झुंड मानिक मिया एवेन्यू की तरफ आने लगे और देखते ही देखते पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर का इलाका भर गया। कई लोगों ने खुद को राष्ट्रीय झंडे में लपेटा हुआ था, जबकि कई लोग हादी की हत्या के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे।

    अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध

    अधिकारियों ने जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में अंतिम संस्कार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। पूरे ढाका में बॉडी कैमरों से लैस पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था, जबकि आधिकारिक शोक दिवस के पालन में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया था।

    बड़े भाई ने पढ़ी जनाजे की नमाज

    BDNews24 के अनुसार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और पुलिस यूनिट्स की अतिरिक्त टुकड़ियों को संसद और अन्य रणनीतिक जगहों के आसपास तैनात किया गया था। हादी के बड़े भाई, अबू बकर ने जनाजे की नमाज पढ़ी। इसके तुरंत बाद, शव को कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस ले जाया गया, जहां रात भर में दफनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। कब्र बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के मकबरे के बगल में खोदी गई थी।

    पुलिस ने हजारों लोगों को दी जनाजे में शामिल होने की इजाजत

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "पहले की घोषणा के मुताबिक, शव को आम लोगों के देखने के लिए नहीं रखा गया था और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही अंतिम संस्कार देखने की इजाजत दी गई थी।"

    हालांकि, दफनाने की जगह पर जाने पर पाबंदी थी, लेकिन पुलिस ने हजारों लोगों को जनाजे की नमाज में शामिल होने की इजाजत दी। भीड़ में कई लोगों ने राजनीतिक नारे लगाए, जिनमें "दिल्ली या ढाका - ढाका, ढाका" और "भाई हादी का खून बेकार नहीं जाने देंगे" जैसे नारे शामिल थे।

