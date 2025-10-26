कोरल सागर में 6.0 तीव्रता का भूकंप, वानुआतु में दहशत में लोग; म्यांमार में भी हिली इमारतें
रविवार सुबह कोरल सागर में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र वानुआतु के पास था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि सतह के करीब के भूकंप अधिक खतरनाक होते हैं। म्यांमार में भी 3.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार की सुबह कोरल सागर में 6.0 तीव्रता का तेज भूकंप महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, यह झटका सुबह 4.58 बजे दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र अक्षांश 12.34 दक्षिण और देशांतर 166.46 पूर्व पर था, जिसकी गहराई केवल 10 किलोमीटर बताई गई है। यह स्थान वानुआतु की राजधानी पोर्ट विला से लगभग 643 किमी उत्तर-उत्तर पश्चिम (NNW) में है।
फिलहाल किसी तरह के नुकसान या जनहानि की खबर नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन और भूकंप निगरानी एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, सतह के पास आने वाले भूकंप ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके झटके जमीन तक ज्यादा ताकत के साथ पहुंचते हैं जिससे इमारतों को नुकसान और जनहानि का खतरा बढ़ जाता है।
भूकंप के मद्देनजर सक्रिय है यह क्षेत्र
अमेरिकी संस्था Seismological Facility For the Advancement of Geoscience (SAGE) के अनुसार, सोलोमन और वानुआतु द्वीप उस क्षेत्र में हैं जहां इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट प्रशांत प्लेट के नीचे खिसक रही है। यह इलाका बेहद भूकंपीय रूप से सक्रिय मानाता जाता है, जहां बड़े भूकंप अक्सर आते रहते हैं।
SAGE के मुताबिक, यह इलाका कई छोटे-छोटे माइक्रोप्लेट्स के बीच स्थित है, जो बड़ी टेक्टॉनिक प्लेटों के बीच फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप हर साल लगभग 6 सेंटीमीटर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ता है, जबकि कुछ जगहों पर यह दर 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक हो सकती है।
2024 में आया था विनाशकारी भूकंप
2024 में वानुआतु के पोर्ट विला में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई इमारतें नष्ट हो गई थीं। उस वक्त WHO और यूनिसेफ ने स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर रेडियो, पोस्टर और सामुदायिक अभियानों के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाई थी, ताकि वे सुरक्षित रह सकें।
म्यांमार में भी आया भूकंप
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, रविवार तड़के म्यांमार में भी 3.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप विज्ञानियोंके अनुसार, यह भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिससे आफ्टरशॉक की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले, 16 अक्टूबर को म्यांमार में भी 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था।
