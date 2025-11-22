काप-30 में समझौते पर बनी सहमति, सुलझाया गया क्लाइमेट फंडिंग के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहा गतिरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र कांफ्रेंस आफ पार्टीज (काप-30) जलवायु शिखर सम्मेलन में समझौते पर लगभग सहमति बन गई है। वार्ताकारों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती और क्लाइमेट फंडिंग के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध को सुलझा लिया है।

ब्राजील के बेलम में 10 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होने वाला था लेकिन वार्ताकार इस समय सीमा के बाद भी सहमति बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जीवाश्म ईंधनों के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरब समेत अरब देशों में गतिरोध को मेजबान देश ब्राजील द्वारा किए गए रातभर की वार्ताओं के बाद सुलझा लिया गया।

शनिवार को जारी मसौदे से पता चला कि देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने, उससे जुड़ी व्यापार बाधाओं की समीक्षा करने और विकासशील देशों को मौसमी की घटनाओं का सामना करने में मदद करने के लिए दिए जाने वाले फंड को तीन गुना करने के कदमों पर सहमति जताई है। यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट कमिश्नर, वोपके होएस्ट्रा ने शनिवार को कहा कि प्रस्तावित समझौता मंजूर है। किसी भी समझौते को मंजूरी के लिए आम सहमति की जरूरत होती है।