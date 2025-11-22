Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काप-30 में समझौते पर बनी सहमति, सुलझाया गया क्लाइमेट फंडिंग के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहा गतिरोध

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    ब्राजील में काप-30 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती और क्लाइमेट फंडिंग पर सहमति बनी। मेजबान ब्राजील ने जीवाश्म ईंधन पर यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरब के बीच गतिरोध सुलझाया। देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने और विकासशील देशों को फंड तीन गुना करने पर सहमति जताई। 2035 तक जलवायु फंडिंग को तीन गुना करने का निर्णय काप-30 समझौते का हिस्सा होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    काप-30 में समझौते पर बनी सहमति (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र कांफ्रेंस आफ पार्टीज (काप-30) जलवायु शिखर सम्मेलन में समझौते पर लगभग सहमति बन गई है। वार्ताकारों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती और क्लाइमेट फंडिंग के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध को सुलझा लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्राजील के बेलम में 10 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होने वाला था लेकिन वार्ताकार इस समय सीमा के बाद भी सहमति बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जीवाश्म ईंधनों के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरब समेत अरब देशों में गतिरोध को मेजबान देश ब्राजील द्वारा किए गए रातभर की वार्ताओं के बाद सुलझा लिया गया।

    शनिवार को जारी मसौदे से पता चला कि देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने, उससे जुड़ी व्यापार बाधाओं की समीक्षा करने और विकासशील देशों को मौसमी की घटनाओं का सामना करने में मदद करने के लिए दिए जाने वाले फंड को तीन गुना करने के कदमों पर सहमति जताई है। यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट कमिश्नर, वोपके होएस्ट्रा ने शनिवार को कहा कि प्रस्तावित समझौता मंजूर है। किसी भी समझौते को मंजूरी के लिए आम सहमति की जरूरत होती है।

    जीवाश्म ईंधनों के मुद्दे पर नहीं बनी सहमति

    काप- 30 के अध्यक्ष आंद्रे कोरेया डो लागो ने शनिवार को कहा कि जीवाश्म ईंधनों के साथ-साथ जंगलों की सुरक्षा पर रोडमैप जारी किया जाएगा। इसे आधिकारिक समझौते में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इन मुद्दों पर वैश्विक जलवायु वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी। 2035 तक जलवायु फंडिंग को तीन गुना करने का निर्णय काप 30 समझौते का हिस्सा होगा, जो जलवायु प्रभावों से निपटने में संघर्ष कर रहे गरीब देशों की एक प्रमुख मांग को हल करे।

    'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में मारे गए पायलट को IAF ने इस तरह दी श्रद्धांजलि