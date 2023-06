भारत और नामीबिया का विश्व पटल पर एक-दूसरे का सहयोग करना आज के समय की जरूरत– विदेश मंत्री जयशंकर

विंडहोक (नामीबिया), एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उच्च ब्याज दरों के साथ ऋण संकट और तनावपूर्ण भू-राजनीतिक स्थितियों जैसे कारकों से पैदा हुए ‘बहुत चुनौतीपूर्ण’ अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच भारत तथा नामीबिया जैसे देशों के लिए वैश्विक मंच पर सहयोग के लिए एक साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है।

जयशंकर ने नामीबिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नेतुम्बो नंदी-नदैत्वाह के साथ यहां भारत और नामीबिया के बीच पहले संयुक्त सहयोग आयोग की बैठक के समापन के अवसर पर यह टिप्पणी की।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की रूपरेखा पर चर्चा की, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, वन्यजीव संरक्षण, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा, डिजीटल, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, रक्षा और कला, संस्कृति, विरासत जैसे क्षेत्रों के अलावा लोगों के बीच परस्पर संबध क्षेत्र शामिल हैं।

जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘भारत और नामीबिया के बीच पहले संयुक्त सहयोग आयोग की बैठक संपन्न होने पर खुशी हुई।’’

Pleased to conclude the 1st India-Namibia Joint Commission of cooperation and sign its minutes.



The roadmap of our growing partnership covers the domains of energy, infrastructure, wildlife conservation, trade and Investment, food security, digital, capacity building, health,… pic.twitter.com/dMgOJhtDou— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 5, 2023