नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन को शामिल करने पर बनीं सहमति, यूक्रेन को लेकर मतभेद, जेलेंस्की ने जताई नाराजगी

नाटो के महासचिव ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगियों को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। वहीं नाटो नेताओं ने इस तथ्य पर आम सहमति बना ली है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान समूह में शामिल नहीं हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश को नाटो की सदस्यता न मिलने को बेतुका करार दिया। जेलेंस्की ने बातचीत के तरीके पर निराशा व्यक्त की।

जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता ना मिलने पर जताई नाराजगी।

विल्नियस, एपी। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीडन को नए सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति बन गई है। तुर्की ने उसके नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि तुर्किश राष्ट्रपति स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर सहमत हुए हैं। सदस्यों के बीच अभी भी कुछ मतभेद नाटो के महासचिव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगियों को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। वहीं, नाटो नेताओं ने इस तथ्य पर आम सहमति बना ली है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान समूह में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन सदस्यों के बीच अभी भी कुछ मतभेद हैं। कीव कितनी जल्दी और किन शर्तों पर समूह में शामिल हो सकता है, इस पर सदस्य देशों के नेताओं का अलग-अलग रुख है। जो बाइडन ने स्वीडन की सराहना की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए एक समझौते की सराहना की क्योंकि गठबंधन के साथ यूक्रेन के भविष्य के लिए आगे का रास्ता निर्धारित करने के लिए और अधिक काम बाकी है। बाइडन ने शिखर सम्मेलन को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन की सदस्यता के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रस्ताव से सहमत है, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपने देश को नाटो की सदस्यता न मिलने को बेतुका करार दिया। हालांकि, शिखर सम्मेलन में शामिल होने विल्नियस जा रहे जेलेंस्की ने बातचीत के तरीके पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हम अपने सहयोगियों को महत्व देते हैं। यूक्रेन भी सम्मान का हकदार है। शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की किस बात पर करेंगे खुलकर चर्चा? जेलेंस्की ने अंत में कहा कि यह अनिश्चितता एक कमजोरी है। मैं शिखर सम्मेलन में इस पर खुलकर चर्चा करूंगा। बताया जा रहा है कि रूस के हमले के दौरान जेलेंस्की को उनके नेतृत्व के लिए पश्चिम द्वारा नायक के रूप में सम्मानित किया गया था, अब गुस्से से एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। जेलेंस्की का बुधवार को शिखर सम्मेलन में भाग लेने और बाइडेन से मिलने का कार्यक्रम है।

Edited By: Shashank Mishra