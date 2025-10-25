'ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब यह नहीं कि आतंकवाद को वित्तपोषित करते रहो', FTF ने पाकिस्तान को चेताया

एएनआई, पेरिस। यह किसी से छुपा नहीं है पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को अपने देश में संरक्षण देता है। आज भी हजारों आतंकी पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। वहीं, अब वैश्विक आतंकी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। संस्था ने कहा कि पाकिस्तान ग्रे सूची से बाहर आ गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आतंकवाद को वित्तपोषित करेगा।

एफएटीएफ की अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राजो ने दी चेतावनी एफएटीएफ की अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राजो ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान सहित सभी देशों को अपराधों की रोकथाम और निवारण के लिए उपायों को लागू करना जारी रखना चाहिए। एफएटीएफ अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राजो ने फ्रांस में एक प्रेस कन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोई भी देश जो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन ग्रे लिस्ट में मौजूद भी है, वह अपराधियों, चाहे वे धन शोधन करने वाले हों या आतंकवादी, की गतिविधियों के लिए बुलेटप्रूफ नहीं है।

पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में एफएटीएफकी 'ग्रे लिस्ट' से हटा दिया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए उस पर नजर रखी जा रही है कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण विरोधी उपायों को लागू कर रहा है। हालांकि, पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए एशिया प्रशांत समूहउस पर नजर रख रहा है।