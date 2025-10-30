Language
    जलवायु संकट मेक्सिको के 'डे ऑफ द डेड' मैरीगोल्ड के फूलों के लिए बना खतरा, बर्बाद हो रही फसल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:25 PM (IST)

    जलवायु परिवर्तन के कारण मैक्सिको में 'डे ऑफ द डेड' के लिए महत्वपूर्ण गेंदे के फूलों की फसल खतरे में है। अनियमित वर्षा और तापमान में वृद्धि से 'सेम्पस्यूचिल' फूलों की खेती प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों को फसल की बर्बादी का डर है और त्योहार की परंपरा पर असर पड़ सकता है।

    गेंदे का फूल। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लूसिया ऑर्टिज सेम्पासुचिल के फूलों के अंतहीन खेतों से गुजरती हैं, जिनकी चमकदार नारंगी पंखुड़ियां जल्द ही मेक्सिको भर में शहर की सड़कों से लेकर कब्रिस्तानों तक, हर जगह छा जाएंगी।

    यहां, मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाकों में घुमावदार नहरों और खेतों में, मैक्सिकन मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाने वाला यह फूल पीढ़ियों से उगाया जाता रहा है, और हर साल देश के 'डे ऑफ द डेड' समारोहों में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है।

    आजीविका पर संकट के बादल

    लेकिन 50 वर्षीय ऑर्टिज और अन्य किसान राजधानी के आसपास के बाजारों में बेचने के लिए इस पौधे के गुच्छों को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, और वे चुपचाप सोच रहे हैं कि आगे चलकर उनकी आजीविका का क्या होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेम्पासुचिल उत्पादकों का कहना है कि वे मूसलाधार बारिश, सूखे और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों से जूझ रहे हैं, जो गैस, तेल और कोयले जैसे ईंधनों के जलने से उत्पन्न हुए हैं जो तेजी से आम हो गए हैं।

    आधी से ज्यादा फूलों की फसल बर्बाद

    किसान, जो अपनी फसलों की खेती के लिए मौसम के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहते हैं, जलवायु संकट के मोर्चे पर सबसे आगे हैं। इस साल अकेले सेम्पासुचिल उत्पादकों ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण उनकी आधी से ज्यादा फूलों की फसल बर्बाद हो गई।

    ऑर्टिज ने कहा, "इस साल, हमें बहुत नुकसान हुआ। हमें सेम्पासुचिल उगाने में भी मुश्किल हुई। कई बार तो हमारे पास जरूरी खाद खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सेम्पासुचिल के पौधों के साथ, कभी-कभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था।"

    यह नारंगी फूल देश में हर 1 और 2 नवंबर को होने वाले उत्सवों का प्रतीक बन गया है। "मृतकों का फूल" के रूप में भी जाना जाने वाला सेम्पासुचिल, मृतकों और जीवित लोगों के बीच एक संपर्क बिंदु माना जाता है, जिसकी चमकीली पंखुड़ियां मृत आत्माओं को उनके परिवार द्वारा स्थापित वेदियों तक पहुंचने का मार्ग रोशन करती हैं।

    मेक्सिको में एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन हैं ये फूल

    ये फूल मेक्सिको में एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन भी हैं, और वाणिज्य समूहों का अनुमान है कि 2025 में इनसे किसानों को लगभग 27 लाख डॉलर की आय होगी।

    ऑर्टिज और उनके परिवार ने 30 साल पहले मेक्सिको सिटी के दक्षिण में स्थित एक ग्रामीण नगर जोचिमिल्को में अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर इस फूल की खेती शुरू की थी, जहां के निवासी खेतों से होकर गुजरने वाली नहरों का उपयोग करके प्राचीन कृषि तकनीकों को जारी रखे हुए हैं, जो भूलभुलैया की तरह खेतों से होकर गुजरती हैं।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)