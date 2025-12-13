नागरिक की जिम्मेदारी....ऑस्ट्रेलिया में अजनबी ने दिखाई ईमानदारी, भारतीय युवक ने शेयर की कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक भारतीय युवक ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने एक अजनबी की ईमानदारी की तारीफ की है। उस अजनबी ने एक छोटी सी कार दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस डिटेल्स के साथ एक नोट छोड़ा था।

देवंग सेठी नाम के इस युवक ने पार्क की गई कार पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट देखने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सेठी के अनुसार, यह नोट उस युवक ने लिखा था जिसने गलती से गाड़ी के लेफ्ट साइड के दरवाजे पर टक्कर मार दी थी।

नोट में नुकसान के लिए साफ तौर पर माफी मांगी गई थी और उसमें व्यक्ति का नाम, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और इंश्योरेंस डिटेल्स शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई युवक की ईमानदारी सेठी ने इस घटना की तुलना भारत में अक्सर होने वाली घटनाओं से की और कहा कि ऐसी स्थितियों में लोग आमतौर पर गाड़ी मालिक को बिना बताए चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना ऑस्ट्रेलिया में उस युवक द्वारा दिखाई गई ईमानदारी और समझदारी के कारण खास थी। वीडियो के आखिर में, सेठी ने कहा कि ऐसे काम समाज के मूल्यों को दर्शाते हैं।