अमेरिकी कंपनियों में सेंध के लिए चीन का नया फॉर्मूला, सिलिकॉन वैली बना जासूसी का केंद्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी और रूसी जासूस आकर्षक महिलाओं का उपयोग करके तकनीकी कंपनियों में घुसपैठ कर रहे हैं, कर्मचारियों को लुभा रहे हैं और व्यापार रहस्य चुरा रहे हैं। इसे 'सेक्स वॉरफेयर' कहा जा रहा है, जो अमेरिकी तकनीकी प्रभुत्व के लिए खतरा है।

दरअसल, चीन में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों को सलाह देने वाली पामीर कंसल्टिंग के मुख्य खुफिया अधिकारी जेम्स मुलवेनन ने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उन्होंने द टाइम्स को बताया कि मुझे लिंक्डइन पर एक ही तरह की आकर्षक युवा चीनी महिलाओं से बड़ी संख्या में बेहद परिष्कृत अनुरोध मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाल ही में इसमें तेजी आई है।

चीनी और रूसी जासूस कथित तौर पर सुंदर महिलाओं का इस्तेमाल तकनीकी कंपनियों में घुसपैठ करने के लिए कर रही हैं। यही नहीं ये महिलाएं कभी कभी अपने लक्ष्यों से शादी कर लेते हैं और लंबे समय तक पहुँच बनाए रखने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। खुफिया विशेषज्ञों द्वारा इसे "सेक्स वॉरफेयर" नाम दिया गया है।

अमेरिका के लिए असली कमजोरी एनडीटीव की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में वर्जीनिया में चीनी निवेश जोखिमों पर आयोजित एक व्यावसायिक सम्मेलन में, मुलवेनन ने बताया कि दो आकर्षक चीनी महिलाओं ने प्रवेश करने की कोशिश की। हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। लेकिन उनके पास घटना के बारे में और बाकी सब कुछ की पूरी जानकारी थी। 30 साल के प्रति-खुफिया विशेषज्ञ मुलवेनन इस रणनीति को अमेरिका के लिए एक "असली कमजोरी" बताते हैं क्योंकि इस तरह के अभियानों में अमेरिका सांस्कृतिक और कानूनी रूप से सीमित है। "इसलिए यौन युद्ध की बात करें तो उनके पास एक असमान बढ़त है।"

जासूसी का नया चेहरा विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन व्यावसायिक योजनाओं का पता लगाने के लिए अमेरिकी धरती पर स्टार्टअप प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है, जबकि रूस और चीन आम नागरिकों, निवेशकों, शिक्षाविदों, क्रिप्टो विश्लेषकों को अनौपचारिक खुफिया एजेंटों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इन गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है।

एक पूर्व प्रति-खुफिया अधिकारी ने एक "खूबसूरत" रूसी महिला का मामला बताया, जिसने संवेदनशील परियोजनाओं को अंजाम देते हुए एक अमेरिकी एयरोस्पेस इंजीनियर से शादी कर ली थी। उन्होंने कहा, "किसी लक्ष्य के सामने आना, उससे शादी करना, उसके साथ बच्चे पैदा करना और जीवन भर धन उगाही का काम करना, इसके बारे में सोचना भी बहुत असहज है, लेकिन यह बहुत आम है।"