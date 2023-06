चीन के विदेश मंत्री ने ब्लिंकन से की फोन पर बात, कहा- अमेरिका को देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

बीजिंग, एजेंसी। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग ने बुधवार को एक फोन कॉल में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि अमेरिका को देश के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए। इसकी जानकारी राज्य मीडिया ने दी।

US Secretary of State Antony Blinken speaks on the phone with Chinese State Councillor and Foreign Minister Qin Gang

"Discussed ongoing efforts to maintain open channels of communication as well as bilateral and global issues," he says. pic.twitter.com/oZV0n4xoTW