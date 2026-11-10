बुल्गारिया में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा, 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई; 12 की मौत

डिजिटल डेस्क, सोफिया। बुल्गारिया में मंगलवार को भीषण हादसा हो गया. समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी बुल्गारिया के एक मोटरवे पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस दुर्घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 46 अन्य घायल हो गए।

स्वास्थ्य मंत्री कात्या इवकोवा ने बताया कि ये दुर्घटनाएं राजधानी सोफिया को काला सागर के बंदरगाह बुर्गास से जोड़ने वाले मोटरवे पर हुईं, जहां कम विजिबिलिटी के कारण दो बड़ी दुर्घटनाएं हुईं। बुल्गारिया में मोटरवे पर भीषण हादसा पुलिस, दमकलकर्मी और एम्बुलेंस कर्मी A1 सड़क पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। यह सड़क राजधानी सोफिया को पूर्वी शहर बुर्गास से जोड़ती है। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में दिख रहा है कि हाईवे की छह लेन पर कारें और ट्रक एक-दूसरे से टकराकर जमा हो गए हैं; कई गाड़ियां बुरी तरह कुचली गई हैं, पलट गई हैं या सड़क के किनारे जा गिरी हैं।