बुल्गारिया में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा, 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई; 12 की मौत
बुल्गारिया में घने कोहरे के कारण एक मोटरवे पर भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 50 से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
HighLights
बुल्गारिया में घने कोहरे के कारण मोटरवे पर भीषण दुर्घटना
50 से अधिक वाहन आपस में टकराए, 12 लोगों की मौत
46 लोग घायल, सोफिया-बुर्गास मोटरवे पर हादसा
डिजिटल डेस्क, सोफिया। बुल्गारिया में मंगलवार को भीषण हादसा हो गया. समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी बुल्गारिया के एक मोटरवे पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस दुर्घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 46 अन्य घायल हो गए।
स्वास्थ्य मंत्री कात्या इवकोवा ने बताया कि ये दुर्घटनाएं राजधानी सोफिया को काला सागर के बंदरगाह बुर्गास से जोड़ने वाले मोटरवे पर हुईं, जहां कम विजिबिलिटी के कारण दो बड़ी दुर्घटनाएं हुईं।
बुल्गारिया में मोटरवे पर भीषण हादसा
पुलिस, दमकलकर्मी और एम्बुलेंस कर्मी A1 सड़क पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। यह सड़क राजधानी सोफिया को पूर्वी शहर बुर्गास से जोड़ती है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में दिख रहा है कि हाईवे की छह लेन पर कारें और ट्रक एक-दूसरे से टकराकर जमा हो गए हैं; कई गाड़ियां बुरी तरह कुचली गई हैं, पलट गई हैं या सड़क के किनारे जा गिरी हैं।
50 से अधिक वाहन आपस में टकराए
इन हादसों के चलते अधिकारियों को हाईवे को दोनों तरफ से बंद करना पड़ा। इवकोवा ने बताया कि 10 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दो अन्य लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।
उन्होंने आगे बताया कि कुल 46 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने अभी तक इसमें शामिल गाड़ियों या इन हादसों के कारणों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है।
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